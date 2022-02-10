/678632/شديد-البرودة-ليلا-تعرف-على-حالة-الطقس-اليوم-الخميس

يبحث العديد من المواطينن عن معرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، وذلك في ظل ما يشهده الطقس من تقلبات جوية مستمرة حيث الانخفاض والارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة

ويرصد دوت الخليج درجات الحرارة المتوقعة على انحاء جمهورية مصر العربية اليوم الخميس 10 - 2 - 2022

العظمى الصغرى:

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 12

الإسماعيلية 17 10

الدقهلية 16 10

الغردقة 19 13

المنيا 16 6

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس

وفي هذا السياق تحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعه اليوم الخميس قائلة أن إن طقس اليوم سوف يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، وسيكون هناك أمطار متوسطة متوقعة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

كما نوهت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.