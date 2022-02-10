طلاق وائل كفوري مجددًا.. إتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المستور (فيديو)

/678634/طلاق-وائل-كفوري-مجددا-إتهامه-بالتعنيف-ونضال-الأحمدية-تكشف-المستور-فيديو

بعد فترة من الصمت التام، عادت قصة طلاق الفنان وائل كفوري من السيدة أنجيلا بشارة لإثارة الجدل مره أخرى، لتتصدر محركات البحث من جديد، لتكشف لنا نضال الأحمدية المزيد بشأن هذه القصة.

دوت الخليج يرصد لكم كشف الإعلامية نضال الأحمدية عن مستجدات في موضوع طلاق وائل كفوري وأنجيلا بشارة مجددًا، وذلك خلال السطور القادمة.

إنهيار وائل كفوري بعد الطلاق

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن انهيار كفوري بعدما بدأ بالطلاق من زوجته السابقة أنجيلا بشارة، خاصةً أنّها قامت بإتهامه بتعنيفها، وذلك خلال مشاركتها في حلقة من برنامج “فوق 18” مع الإعلامية رابعة الزيات وكان عبر “الجديد” التي تطرقت إلى موضوع حقوق الرجل بشكل متوسع.

ذلك بالإضافة إلى أن الرد الذي قد أتى من الناشطة حياة مرشاد خلال تلك الحلقة على ما قالته نضال الأحمدية، كاشفةً أن وائل كفوري كان يبتز طليقته بإبنتيها، ويريد أن يلوي ذراعها بهما، لكي لا تتحدث عن فضائحه وظلمه.

أنجيلا بشارة عن أسباب طلاقها

قالت إنجيلا بشارة خلال أحمد البرامج التلفزيونية إنها لا تنزعج من لقب طليقة وائل كفوري لأنه أمر حقيقي ولكن هذا لم يلغ شخصيتها، حول فكرة الزواج حيث قالت:” إنه شراكة وأنها خلال زواجها تم إلغائها في هذه الشراكة لكن هذا أصبح من الماضي بالنسبة لها” وأنجيلا تفتح الأن صفحة جديدة.

وبشأن طريقة إعلان طلاقها من قبل الإعلامية “ريما نجيم”، كشفت أنجيلا بشارة أن الطريقة سببت لها الازعاج بشكل كبير وتفاجئت من الطريقة، معلقة :” كان من الأفضل أن تقوم هذه الإعلامية بعملها بدل من أن تنصب نفسها قاضياً وتنطق بأحكام على الهواء”.

وقد نفت أنجيلا بشارة بشأن وجود خلاف بينها وبين الإعلامية نضال الأحمدية قائلة :” أنا ليس عندي مشكلة مع نضال الأحمدي لكنها عندها مشكلة مع الكل ومرة بمنهى الهدوء طلبت منها عدم الحديث عن أخبار ليس لها أساس من الصحة وكان ردها إيجابيًا وفي اليوم التالي تحدثوا عن أهلي بالباطل، واكتشفت أن الحكي ليس له ضرورة”، وأكدت أنجيلا أنها لم تعد تنزعج من حديث الإعلامية عنها معلقة :” الحكي منها بطل يزعجني، وتحكي لتشبع”.