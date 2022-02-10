تكريمات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.. الفنانة الفرنسية مارلين كانتو أبرزهم

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قام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بتكريم الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، وجاء ذلك في افتتاح دورته السادسة التي تقام في الفترة بين 23 إلي 28 فبراير القادم، تقديرًا لمشوارها السينمائي العريق الذي قدمت خلاله عددًا من الأفلام التي نالت عن بعضها جوائز مهمة أبرزها جائزة “سيزار” كأفضل فيلم قصير في عام 2007.

دوت الخليج يرصد لكم تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو في مهرحان أسوان الجولي لأفلام المرأة وذلك خلال السطور القادمة.

تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو

وقد أعربت النجمة الفرنسية مارلين كانتو عن سعادتها بالتكريم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة وبزيارة مصر، والتواصل مع السينمائيين المصريين من خلال مهرجان متخصص في أفلام المرأة.

وتعتبر مارلين كانتو من أبرز الأسماء التي تألقت في السينما والتلفزيون والمسرح الفرنسي الحديث، وظهرت كممثلة لأول مرة وهي في سن العاشرة من عمرها، ودرست المسرح رغبة منها في التحصيل الأكاديمي وصقل موهبتها بالدراسة المتخصصة، وحصلت على دبلوم المسرح الوطني لستراسبورج، مما أتاح لها فرصة العمل مع المخرج المسرحي الكبير جاك لاسال.

مشوار مارلين كانتو الفني

تعاونت مارلين كانتو خلال مشوارها الفني مع عدد من أهم مخرجي السينما الفرنسية، من أبرزهم المخرج “كلود شابرول” في فيلم “ثمالة السلطة” في عام 2005، وهذه التجربة الناجحة دفعتها للعمل مع سينمائيين مهمين مثل:” دومينيك كابريرا ومانييل بورايي وبيار سالفادوري، وآخرين”، كما وقع عليها الإختيار للعمل في أعمال تلفزيونية مهمة في المجتمع مع كل من وليام كاريل وآلان تاسما، ومن أهمها فيلم “كذبة أبريل” 2006 وفيلم “كسر” 2010.

كما قامت مارلين كانتو بإخراج مجموعة من الأفلام القصيرة، منها: فيلم “المكرونة” والذي حصلت عنه على الجائزة الكبرى لمهرجان بريست الفرنسي، وفيلم “أتمنى لك أحلامًا سعيدة”، والذي نالت عنه جائزة “سيزار” لأفضل فيلم قصير في عام 2007، إلى جانب الجائزة الكبرى لمهرجان كليرمون فيران الدولي ومهرجان بلفور الدولي.

أول فيلم تخرجه مارلين كانتو

ويعتبر فيلم “حس الدعابة” أول فيلم روائي طويل لها كمخرجة، وأختير في المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو في عام 2013، ولكنها لم تتوقف عن التمثيل حيث شاركت في بطولة العديد من الأفلام ومنها: “كل التشابه، فندق الشاطئ، مفتاح الباب، ما الذي يغري الفتيات؟، الأقزام في كل مكان، حالة روحية، بنات الرين، الحب المتبادل، السعادة الكبيرة، من أعماق القلب، كل يبحث عن قطته”.

تكريم فنانين مصريين في المهرجان

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ومؤسسة دروسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويبوبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ومصر للطيران، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر، وشراكة بلان إنترناشيونال إيجيبت، .