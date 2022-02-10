/678640/الدكتور-عماد-عوض-يصدر-كتابا-جديدا-بعنوان--أغنى-رجل-في-العالم

أصدر الداعية الإسلامى ، الدكتور عماد عوض كتاب " أغنى رجل في العالم "، ويستعرض بين صفحاته رحلة غنية بالخير والبر والمعرفة ، التى استطاع من خلالها تغيير حياة الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها إلى الطريق الصحيح من حيث الاكتفاء العلمى والمادي ، وفق خطط ممنهجة قائمة على الدراسة والعلم .

دوت الخليج

وبين الدكتور عماد عوض في رحلة "أغنى رجل من العالم" حياة نماذج وقصص حقيقة كثيرة تغيرت من طوابير الاحتياج والعوز إلى طريق الإنتاج والعمل القائم على الإيمان بالذات والقدرات الشخصية المصرية الممتدة في جذور التاريخ الإنسانى .

الدكتور عماد عوض يصدر كتابا جديدا بعنوان " أغنى رجل في العالم "

والجدير بالذكر أن كتاب "أغنى رجل في العالم " يصدر عن دار نشر المودة .

تعليق النائب محمد سلطان على كتاب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الواقع والمأمول

تجدر الإشارة ايضا إلى أن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الانسان، ولجنة القيم بمجلس النواب، قد أشاد في بيان سابق له بكتاب "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان... بين الواقع والمأمول" الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم، والذي تم عرضه في معرض الكتاب في دورته ال53 ، مؤكدًا أن الكتاب قدم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بشرح واف وقدم إجابات لكافة التساؤلات لدى البعض خاصة ما يتعلق بالتحديات التي تقف أمام تنفيذ محاور الاستراتيجية، فضلًا عن تقديم العديد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في إثراء الحياة السياسية المصرية.

وأكد سلطان، في بيان له ، أن الفترة القادمة يجب أن تشهد شرح مبسط للمواطنين لما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك على غرار ما حدث في الكتاب، وذلك لأهميتها باعتبارها خارطة طريق سوف تسير عليه الدولة المصرية الفترة القادمة، ولضمان تطبيق حقوق الانسان بمفهومها الشامل ولكي يعيش المواطنين حياة كريمة تليق بهم.

وأوضح سلطان، أن الدور التوعوي للمجتمع المدني أصبح ضروري، خاصة ما يتعلق بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان، فضلًا عن إبراز الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية الفترة الماضية، والرد على إدعاءات المثارة من الخارج تجاه حقوق الإنسان في مصر والذي تعتمد دائمًا على أكاذيب لا دليل لها على أرض الواقع.