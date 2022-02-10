/678641/قرارات-جديدة-من-أبو-شقة-بأمانة-المرأة- فى-وفد-القاهرة
أصدر رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة تعيينات جديدة أمانة المرأة بمحافظة القاهرة قبل أيام من انتخابات رئاسة الحزب وشملت التعيينات الجديدة سميرة أمين رئيسا للامانه وسماح سليمان سكرتيرا عاما وتضمن قرار ابو شقة إلغاء القرارات والتعينات السابقة.
دوت الخليج
وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد قد وجه دعوة للهيئة الوفدية العادية للانعقاد يوم «الجمعة» الموافق 11 مارس القادم فى الساعة التاسعة صباحا، لانتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب والتقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، وتتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعاً للحزب لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارا من يوم «السبت» الموافق 12 فبراير 2022 يومياً، من الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر تقديم طلبات الترشيح مدة ستة أيام تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 فبراير 2022، وأكد القرار أن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويكون حضور الهيئة الوفدية قاصرا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.
قرارات جديدة من أبو شقة بأمانة المرأة فى وفد القاهرة
كما أصدر «أبوشقة» قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم اللجنة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، والسادة الأساتذة أعضاء الهيئة العليا عيد هيكل والدكتور وجدى زين الدين والنائب محمد مدينة وعباس حزين وكاظم فاضل وأيمن محمد سيد.
تتلقى اللجنة الطعون والتظلمات يومى السبت 19 فبراير والأحد 20 فبراير، وتعلن الكشوف للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الثلاثاء 22 فبراير فى الساعة العاشرة صباحا.
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