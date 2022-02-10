محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير منطقة السواقى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية النهائية لتطوير منطقة السواقى بوسط مدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.





وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لمنطقة السواقى على سرعة الانتهاء من الأعمال تبعا للجداول الزمنية المحددة، مشددا على مراعاة البعدين البيئى والجمالى للمنطقة، كونها مقصدا سياحيا مهما ومعلما المعالم الحضارية للمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف زراعة شجيرات الزينة والمساحات الخضراء والأماكن المجانية المفتوحة، مع استغلال المشهد المائى لبحر يوسف، لجعل المنطقة متنفسا لأهالى الفيوم.

كما استمع المحافظ، من مسئولى الشركة المنفذة لأعمال التطوير عن نسب الإنجاز، وأخر الأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمشروع، حيث أوضح مسئولوا الشركة أنه تم الانتهاء من إنشاءات المطاعم والكافتيريات، وأعمال إنشاء المسرح الرومانى، والنصب التذكارى، فضلا عن مناطق البحيرات الصناعية، كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقى، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، إضافة لأعمال الطريق الموازى للبحر، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير بداية الشهر المقبل.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقى تسير بخطى متسارعة، فى إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومى، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعمارى، لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقى التى تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدا أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضارى للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادى من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكدا أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.

جدير بالذكر، أن مشروع تطوير السواقى الجارى تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدا اقتصاديا لمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية ومحاور مرورية على بحر يوسف بمنطقة السواقى.