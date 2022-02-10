محافظ الفيوم يتفقد الأعمال النهائية لتطوير منطقة السواقى (صور)

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وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لمنطقة السواقى على سرعة الانتهاء من الأعمال تبعا للجداول الزمنية المحددة، مشددا على مراعاة البعدين البيئى والجمالى للمنطقة، كونها مقصدا سياحيا مهما ومعلما المعالم الحضارية للمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف زراعة شجيرات الزينة والمساحات الخضراء والأماكن المجانية المفتوحة، مع استغلال المشهد المائى لبحر يوسف، لجعل المنطقة متنفسا لأهالى الفيوم.
كما استمع المحافظ، من مسئولى الشركة المنفذة لأعمال التطوير عن نسب الإنجاز، وأخر الأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها بالمشروع، حيث أوضح مسئولوا الشركة أنه تم الانتهاء من إنشاءات المطاعم والكافتيريات، وأعمال إنشاء المسرح الرومانى، والنصب التذكارى، فضلا عن مناطق البحيرات الصناعية، كما تم الانتهاء من توصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقى، بدلا من الخط القديم، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، كما تم الإنتهاء من تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، إضافة لأعمال الطريق الموازى للبحر، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير بداية الشهر المقبل.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقى تسير بخطى متسارعة، فى إطار الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومى، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعمارى، لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقى التى تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكدا أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضارى للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادى من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، وتكون عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، مؤكدا أن المشروع سيغير شكل العاصمة والمنطقة بالكامل.
جدير بالذكر، أن مشروع تطوير السواقى الجارى تنفيذه لن تتحمل المحافظة أية تكلفة مالية، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائدا اقتصاديا لمحافظة، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية للمنطقة، وإنشاء أعمال هندسية ومحاور مرورية على بحر يوسف بمنطقة السواقى.
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