محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف والتطوير الجارية بمراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين للتأكد من نسب التنفيذ وجودة الأعمال المنفذة على الطبيعة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وقال محافظ الجيزة إن أعمال التطوير تأتى استكمالا للمخطط والرؤية التى وضعتها المحافظة والتى تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وخلق شرايين جديدة والجارى تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية بالمراكز والمدن.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبوالنمرس والجارى تطويره بدءا من مسجد الرحمن الرحيم وحتى موقف الأتوبيس بطول 2كم لتسيير حركة المواطنين حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة به وجارى استكمال الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تدعيم جانبى الطريق وجسر ترعة أبوالنمرس بأرصفة خرسانية لضمان أمن وسلامة الماره على الطريق وقائدى المركبات وذلك لما يشهده من كثافات مرورية لكونه يعد مدخلا رئيسيا لمدينة أبوالنمرس.

وتفقد محافظ الجيزة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبوالنمرس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة واطلع من المواطنين المتواجدين داخل المركز عن أى معوقات تواجهم.

وعاين محافظ الجيزة انتظام عمل لجان التصالح بمركز أبوالنمرس مشددا على سرعة إنهاء طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والتسهيل عليهم فى إنهاء الإجراءات.

وشهدت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير والتوسعة وإزالة التعديات بطريق 11 بمدينة الحوامدية والجارى تطويره وذلك لربطه مع طريق الجمهورية كأحد الحلول المرورية الهامة بالمدينة موجها الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات القياسية والفنية مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لخدمة المواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة مبنى مدينة الحوامدية الجارى إنشاءه وتدعيمه بمركز تكنولوجى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية وتدعيمه بالأثاث والأجهزة اللازمة للبدء فى تقديمة الخدمات واستقبال المواطنين.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير وتوسعة شارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين بدءا من طريق مصر أسيوط الزراعى وحتى شارع عمرو بن العاص وذلك بطول 1.1 كم وعرض 22م فى الاتجاهين وذلك بعد إزالة كافة التعديات الموجودة بالطريق وإجراء التنسيق العام إلى جانب تدعيمه بأعمدة الإنارة وإنشاء الجزيرة الوسطى وأرصفة مشاه.

رافق المحافظ خلال جولته السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان ومحمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومجدى محب رئيس مدينة الحوامدية ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.