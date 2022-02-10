أبرزها تأسيس شركة لتعظيم مردود مخرجات البحث العلمى.. قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير الأداء نصف السنوى عن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال النصف الأول من العام المالى 2021/2022 للفترة من 1/7/2021 حتى 31/12/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة فى 31/12/2021، تمهيدا لإرسالهما لمجلس النواب.





وأصدر مجلس الوزراء اليوم مجموعة من القرارات وهى على النحو التالى:

- الموافقة على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتى "سكاتك" النرويجية و"أوراسكوم" وصندوق مصر السيادى، الذى ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ( COP27)، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، ومن هذه الطلبات دراسة إمكانية تغذية المشروع، بشكل مؤقت، بكمية من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة الموردة على الشبكة الكهربائية، وفقا لاحتياجات بدء تشغيل المشروع؛ وذلك لحين انتهاء المشروع من إقامة محطة الطاقة المتجددة الخاصة به، على أن يقوم المشروع بإعادة توريد ذات الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية من محطته الخاصة فور تشغيلها.

ويأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية؛ إيمانا من الدولة بأهمية مشاركة هذا القطاع فى تنفيذ مختلف المشروعات، باعتباره شريكا استراتيجيا معها، وكذلك فى إطار الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، بما يعزز من دور الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقرر مجلس الوزراء أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة دراسة كل مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، فى إطار اهتمام الحكومة حاليا بهذه المشروعات.

- الموافقة على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادى لمخرجات البحث العلمى، وخاصة الخدمات التى تعنى بتقنيات الاستشعار من البعد.

- الموافقة على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كما وافق المجلس على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحى فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها.

- الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (85)، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بـ40 موضوعا.

- الموافقة على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.