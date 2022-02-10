وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بينهم مسنة وآخر من ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تشير إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا بلا مأوى وليس لديها قدرة على الحركة.





وذلك بجوار محطة السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، علما بأن أحد المواطنين يستضيفها بإحدى الجراجات، وذلك لحمايتها من الأمطار وسوء حالة الطقس، وقد ناشد المواطن المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن سرعة إنقاذ المواطنة.

وفى هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، حيث تم التوجه إلى موقع الشكوى والعثور على السيدة المسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالة المواطنة، علما بأنه قد تم إيداع المواطنة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

فى حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطن مسن من ذوى الهمم بلا مأوى يتحرك بواسطة عكاز ويظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق، وذلك بالقرب من محطة مترو الأنفاق بالمرج بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يبلغ من العمر 56 عامًا ويعانى من أمراض بالقلب وكسر بمفصل الساق اليمنى.

وفى هذا السياق توجه فريق التدخل السريع المركزى إلى موقع الشكوى وقد تم العثور على المواطن، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراءات تقييم الحالة الصحية للمواطن، وفور الانتهاء فقد تولى الفريق إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفى ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود طفل بلا مأوى بمستشفى التحرير العام لا يحمل أى أوراق ثبوتية، علما بأن الطفل قد تم استقباله منذ شهر فى حالة إعياء شديد فاقدا للوعى، حيث تم إجراء عدد من التدخلات الجراحية له أثر تعرضه لحادث.

وفى هذا الإطار فقد تولى فريق التدخل السريع المركزى البحث عن أسرة الطفل وفقا للمعلومات التى أشار بها، حيث تم التعرف على الأسرة بمحافظة القليوبية، وقد حضر عم الطفل بمرافقة الفريق وتسلم الطفل وتعهد برعايته وحمايته من مخاطر الشارع.