مصر تدين هجوم الحوثى على مطار أبها: تهديد صريح لأمن واستقرار السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم، عن بالغ إدانتها لمواصلة مليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية باتجاه أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها استهداف مطار أبها الدولى اليوم بطائرة مُسيرة نجحت الدفاعات السعودية فى تدميرها.





وتجدّد مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، التى تُمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار السعودية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولى، فضلًا عما تُشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين. وأكدت مصر مُجددًا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، مُتمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

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