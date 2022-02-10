مفتي الجمهورية : تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا يأتي...

تقدم فضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - بخالص التهنئة للسيد المستشار بولس فهمي، بمناسبة تعيين سيادته رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، متمنيا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له اليوم ، أن تعيين السيد المستشار بولس فهمي ، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، يأتي تفعيلا وتطبيقا عمليا لدولة المواطنة والجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الدولة المصرية نموذج رائع وتعطي دائما المثل في تحقيق المواطنة للجميع دون أي تفرقة على أساس ديني أو عرقي وأن المسلمين والمسيحيين أبناء الوطن الواحد نسيج واحد في خدمة وطننا الغالي مصر .

وأشار إلى أن بناء أكبر مسجد بجوار أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة رسالة واضحة للجميع بأن الجمهورية الجديدة تسع الجميع مسلمين ومسيحيين في نسيج وطني واحد دون أي لون من التفرقة أو التمييز .