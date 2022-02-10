” القومي للجينات” ينفذ ٣ دورات تدريبية عملية لصقل مهارات الباحثين...

انتهى البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية، من تنفيذ ٣ دورات تدريبية عملية، بهدف صقل مهارات الباحثين، وحديثي التخرج، في مجالات توصيف الكروموسومات النباتيه والوراثه الجزيئية النباتيه وزراعه الانسجة.
وقالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح مدير البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، ان ذلك يأتى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بهدف نشر فكر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة للشباب وتشجيعهم علي العمل الحر للإسهام في حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل.
واضافت عبدالفتاح ان تلك الدورات استفاد منها، ١٧ مشارك من خريجي كليات الصيدلية والزراعة والباحثين بمعاهد مركز البحوث الزراعية.
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