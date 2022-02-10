ضبط 310 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالسويس بقيمة 3 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن السويس نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدر وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته ( 310 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام - طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,100,000 – ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.