ضبط 310 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالسويس بقيمة 3 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن السويس نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدر وخاصةً مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة عتاقة ، وبحوزته ( 310 طربة لمخدر الحشيش وزنت 31 كيلو جرام - طبنجة – 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,100,000 – ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه).
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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