كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه) طرف ثان (سائق أتوبيس نقل عام ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) بسبب خلافات على أولوية المرور ، قام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والعصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على سائق التوك توك المتهم باعتراض أتوبيس نقل عام والتعدي على سائقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.