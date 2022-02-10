القبض على سائق التوك توك المتهم باعتراض أتوبيس نقل عام والتعدي على سائقه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة "توك توك" وسائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية بسبب خلافات على أولوية المرور بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه) طرف ثان (سائق أتوبيس نقل عام ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) بسبب خلافات على أولوية المرور ، قام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة "التوك توك" والعصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.