/678645/بعد-إعادة-التصحيح-85-نسبة-نجاح-طلاب-الصف-الاول-الثانوي-بمادة-الجغرافيا-بمدرسة-جرجا-الثانوية-بسوهاج

أكد الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم فحص أوراق اجابة مادة الجغرافيا للصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين، وتم اعادة تصحيح أوراق الامتحانات بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية التربية والتعليم بسوهاج والإدارة التعليمية وتبين وجود خطأ في عملية رصد النتيجة للطلاب ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

واضاف ابوزيد انه بعد التصحيح وصلت نسبة النجاح للطلاب فى مادة الجغرافيا الى 85.6 % من عدد الطلاب و تبين وجود صعوبة في الاسئلة الامتحانية للمادة وجرى إحالة الواقعة إلي الشؤون القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الاخطاء.

واضاف انة تم نجاح 436 طالب ورسوب68 طالب من طلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية ، وتم ابلاغ اولياء الامور بذلك.

واكد ابو زيد ايضا انة تم اعادة الحق لاصحابة ونجح من يستحق النجاح وتم احالة المتسببين فى ذلك الامر للتحقيق الفورى وسيتم معاقبتهم.

وكيل تعليم سوهاج عن رسوب طلاب مدرسة جرجا

سبق وأكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى سوهاج اليوم على أنه تم اكتشاف خطا فى عملية التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية التى لم ينجح فيها احد بمادة الجغرافيا بالترم الاول.

واضاف أبوزيد ان مستوى الامتحان كان متوسط ولم يشتكى منة الطلاب، وكان وفق المواصفات الفنية التى اعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد ابوزيد على اعادة التصحيح فى تلك المادة للطلاب مؤكدا انه يوجد خطأ فى التصحيح ورصد الدرجات وسيتم محاسبة من تسبب فى ذلك من الموظفين من التوجيه وادارة المدرسة ومن لة صلة بالواقعة، وستعلن النتائج فى اقرب وقت مكن.

رسوب طلاب مدرسة جرجا في الجغرافيا

سبق وأثار رسوب طلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج في مادة الجغرافيا استهجان وتعجب الجميع وخاصة الطلاب واولياء الامور ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

حيث اعلنت مدرسة جرجا الثانوية بنين منذ ساعات نتيجة سنوات النقل للترم الاول ولكن لاحظ الجميع رسوب جميع طلاب المدرسة في مادة الجغرافيا بالصف الاول الثانوي الا طلاب لايزيد عددهم عن اصابع اليد الواحدة.

رسوب طلاب جرجا سوهاج

واكد أمانى الشريف، رئيس اتحاد اولياء امور المدارس التجريبية في سوهاج ان ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين وقع كالصاعقة على اولياء الامور والطلاب نتيجة سقوط الجميع بالمادة رغم نجاحم بدرجات ممتاز وجيد جدا وجيد فى باقى المواد، وما لفت الانتباة ان الجميع رسوب، فهل لايوجد احد تمكن من النجاح.

وفي مفاجئة مدوية كشفت نتيجة المدرسة التى حصل عليها موقع دوت الخليج أن جميع طلاب الصف الاول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين رسبوا فى مادة الجغرافيا، وحصولوا على ضعيف وضعيف جدا، الا بعض الطلاب لايتعدون اصابع اليد الواحدة حصلوا على تقدير جيد.