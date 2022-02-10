/678646/بعد-إسعاد-الآخرين-منح-جائزة-بطاقة-السعادة-للنجم-تامر-حسني

نشر الفنان تامر حسني صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وكان بها برفقة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكان يحمل بها درع يسمى «بطاقة السعادة».

دوت الخليج حصول الفنان تامر حسني على درع السعادة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ولذك خلال السطور القادمة.

منح بطاقة السعادة للنجم تامر حسني

شارك الفنان الكبير تامر حسني صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وكانت تجمعه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكتب على الصورة قائلًا:” على تقديره الغالي لشخصي و فني كفنان مصري عربي من خلال منحي ((بطاقة السعاده )) التي تمنح لكل من يساهم في إسعاد الآخرين”.

رسالة تامر حسني لوزارة التضامن الاجتماعي

وفي سيق متصل، قد كتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «كل الشكر والتقدير والاحترام لوزارة التضامن الاجتماعي على فتح حسابات تبرع لإنقاذ هذا الطفل الملاك المصاب بمرض نادر وهو الشلل التام في الجهاز الهضمي يعني معندوش معده وبنكرياس وإثنا عشر وأمعاء، وكل دا ادى إلى انه تحول من طفل سليم إلى هذا الصورة اللي قدامكم».

تامر حسني يناشد بتقدم المساعدة للطفل مصطفى

وتابع تامر حسني حديثه، مناشدا بالتبرع للطفل مصطفى: «وعشان يتم شفاءه اللي في مقدرته يتبرع على أي حساب من المذكورين، ياريت وهيكون بإذن الله في ميزان حسناته».

تامر حسني يستجيب للطفل مصطفى

وكان استجاب تامر حسني لطلب الطفل مصطفى، وقام بزيارته والغناء معه، كما يفعل دائمًا مع كل الأطفال المرضى وذوي الهمم من محبيه، عندما يطلبون رؤيته أو يصل أحد من أهلهم له، وهذه المرة ذهب للطفل المريض بعد ساعة واحدة فقط من بعد معرفته بحالة الطفل ومدى حبه له.

أسرة الطفل مصطفى توجه الشكر لتامر حسني

ونشرت الصفحة الخاصة للطفل مصطفى فيديو لزيارة الفنان تامر حسني له بمجرد معرفته بحالة مصطفى، وبأنه شديد التعلق به ويحفظ جميع أغانيه، وكتبت الصفحة:" اول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد"، وعلق متابعي هذه الصفحة بالدعاء لمصطفى بالشفاء العاجل، وللفنان تامر حسن بالسعادة ناتج مع يفعله مع مصطفى وغيره من الحالات المريضة وزوي الهمم، وإسعاده لهم.