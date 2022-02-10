أرنولد: مشوار مصر لنهائي إفريقيا كان صعباً وعلى الجماهير تقدير ذلك

/678647/أرنولد-مشوار-مصر-لنهائي-إفريقيا-كان-صعبا-وعلى-الجماهير-تقدير-ذلك

أشاد الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، على أداء محمد صلاح مع منتخب بلاده، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أرنولد على المصرين أن يفتخرون بـ لاعبي منتخب بلادهم، بعد تقديم بطولة ولا أقوى، والتأهل للنهائي على الرغم من المصاعب التي واجهت الفراعنة في البطولة من الدور الأول.

وتحدث أرنولد عن المباراة ومواجهة محمد صلاح وساديو ماني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، وقال: "نعم بالطبع، تابعت المباراة لقد كانت تجربة مجنونة لأنه من النادر جدًا أن يكون لديك زميلان في الفريق على الطرف الآخر من الملعب".

تصريحات ألكسندر أرنولد

وأضاف: "من الواضح أولًا وقبل كل شيء أنك يجب أن تقدر مشاعر محمد صلاح بعد مشوار منتخب مصر الصعب في كأس أمم إفريقيا، لقد كان وصولهم للمباراة النهائية صعبًا حقًا".

وتابع: "لقد قاتلوا لكنهم سقطوا في العقبة الأخيرة، لكن أعتقد أن الجماهير المصرية سيكونون فخورين بما وصل إليه اللاعبون وعلى رأسهم محمد صلاح فالفضل يرجع لهم، لكن بالطبع، سيكون من الواضح شعورهم بالإحباط".

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

وواصل: "بالنسبة لفوز السنغال وساديو ماني، عليك فقط أن تبتسم، خاصة بعد كل ما حدث في النهائي، عقب إهداره ركلة جزاء في البداية وفي النهاية أصبح البطل، كانت القصة مثالية، ليست أقل مما يستحقه، لا أستطيع أن أقول كلمات جيدة كافية عن ساديو، فهو لاعب رائع وقبل كل شيء إنسان رائع ودائمًا ما يبتسم".

واستمر: "يمتلك ماني علاقة جيدة جدًا مع الجماهير سواء في بلده أو في جميع الأماكن التي يتواجد فيها، وهذا ما ظهر في احتفالات السنغال، فهو شخص متواضع جدًا رغم نجاحه الكبير ولديه تصميم وإرادة على النجاح، كنا جميعًا فخورون بمن فاز بالبطولة، لكن كان على أحد أن يخسر في نهاية اليوم".

محمد صلاح وساديو مانى بنهائي أمم إفريقيا

واختتم: "الآن، عاد محمد صلاح وساديو ماني سيعود قريبًا، من المهم أن نستفيد بذلك في ليفربول ليدفعنا إلى الأمام".

يذكر أن منتخب السنغال حقق أول بطولة له إفريقيا، بعد تأهل ولعب أربع نهائيات على مر تاريخ مشاركته في أمم إفريقيا، والتي جائت على حساب مصر صاحب الصدارة في رصيد التتويج.