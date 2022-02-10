/678651/على-رأسها-تعامد-الشمس-بأبو-سمبل-الآثار-والثقافة-يبحثان-عددا-من-الفاعليات

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماعا مشترك بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.

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عرض مميز بأبو سمبل

واتفق الوزيران خلال الاجتماع على إقامة عرض فني مميز للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والمشاركة فى تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية خلال الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية لرفع الوعي السياحي والثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية وإبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

تاريخ لن يتكرر في مسيرة أبو سمبل

وخلال الاجتماع تم استعراض محتوي العرض الفني الذي سوف يتم تنظيمه من أمام معبد أبو سمبل، مساء يوم ٢١ من فبراير الجاري، بعد الانتهاء من عرض الصوت والضوء، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس خاصة وأن تاريخ هذا التعامد يعد تاريخا استثنائيا ومميزا ولن يتكرر مرة أخرى فهو سيوافق ٢٠٢٢/٢/٢٢.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار منذ قليل، تم الاتفاق على وضع شاشات كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل هذه الظاهرة للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية والسياحية بمحافظات الصعيد خلال شهر مارس، منها في معبد دندرة بمحافظة قنا ومعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى إقامة بعض العروض الخاصة لشهر رمضان والتي تأتي مع إنطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار، مساعد الوزير للشؤون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج.

وحضره من وزارة الثقافة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني بالأوبرا.

متحف الحضارة يستقبل 40 لوحة من تلاميذ أسبان

وفي سياق آخر استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، علم تذكاري و 40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية فى مصر، والتي رسمها 40 تلميذا من الصف الأول الابتدائي بمساعدة معلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن”، في قرية توري دي لا رينا بإشبيلية بأسبانيا.

وسلم المستشار الثقافى الأسباني كانديدو كريس، هذه اللوحات إلى الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في بادرةٍ ودية.

ويأتي تنفيذ تلك اللوحات من قبل التلاميذ بإحدى مدارس أسبانيا ضمن المبادرة الثقافية التي أطلقتها مدرسة نوسترا سينورا ديل كارمن الأسبانية تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلفة بالعالم"، بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.