/678653/بدون-مكياج-أروى-جودة-تتألق-في-أحدث-ظهور-لها-صورة

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها بصوره لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والتي نالت إعجاب جمهورها بشكل كبير، وتفاعل معها الجمهور بكثرة.

دوت الخليج يرصد لكم أحدث ظهور للفنانة أروى جودة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وذلك خلال السطور القادمة.

أروى جودة بدون مكياج

ظهرت الفنانة أروى جودة في الصورة التي نالت إعجاب جمهورها بشكل كبير بدون مكياج، في إطلالة صافية لملامحها الجميلة بدون مكياج، وعلقت على الصورة قائلة:” بدون نقطة مكياج”.

معلومات عن أروى جودة

هي من مواليد 27 سبتمبر لعام 1984، تعمل ممثلة وعارضة أزياء ولدت بمدينة جدة في السعودية، خالتها هي الفنانة صفاء أبو السعود، بدايتها كانت كعارضة أزياء، وحصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004، وشاركت كذلك في تقديم الاعلانات التجارية.

خاضت تجربة تقديم البرامج في عام 2012 وذلك من خلال تقديمها برنامج ذا فويس الذي تم بثه على قناة إم بي سي.

أعمال أروى جودة الفنية

ولها سجل طويل من الأعمال الفنية بين مسلسلات وأفلام، فمن اأفلام: 2005- فيلم الحياة منتهى اللذة، 2006- فيلم مفيش غير كده، 2008- فيلم على جنب يا أسطى، 2008- فيلم زي النهارده، 2009- فيلم العالمي، 2010- فيلم الوتر، 2013- فيلم فيلا 69، 2014- فيلم الجزيرة الجزء الثاني،2021- فيلم أعز الولد،2021- فيلم يوم 13”.

ومن المسلسلات:2011- مسلسل المواطن إكس، 2012- مسلسل نابليون والمحروسة، 2012- ملسل خطوط حمراء، 2014- مسلسل إمبراطورية مين ؟ (وكانت فيه ضيفة شرف)، 2015- مسلسل العهد، 2017- مسلسل حجر جهنم، 2017- مسلسل هذا المساء، 2018- مسلسل أبو عمر المصري، 2019- مسلسل أهو ده اللي صار، 2019- مسلسل صانع الأحلام، 2020- مسلسل إلا أنا حكاية سنين وعدت، 2020- مسلسل نمرة اتنين، 2021- مسلسل حرب أهلية.

مسلسل حرب أهلية

حرب أهلية مسلسل تلفزيوني مصري عُرض في شهر رمضان عام 1442 هـ، من بطولة يسرا وباسل خياط، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وقصة المسلسل تدور الأحداث حول "مريم" (يسرا) والتي لديها ابنة "تمارا"، وتضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.