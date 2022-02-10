«بعد واقعة أبو شقة»..مناقشة  الاقتراحات برغبة فى مجلس الشيوخ..كيف تكون؟

/678654/بعد-واقعة-أبو-شقةمناقشة -الاقتراحات-برغبة-فى-مجلس-الشيوخكيف-تكون

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دوره الرقابى المنوط به نظر طلبات المناقشة العامة والإقتراحات برغبة، وذلك بنظر عدد من الإقتراحات الإسبوع المقبل إلا أن آلية المناقشات آثارت العديد من التساؤلات بعد واقعة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، والذى أحال الإقتراحات برغبة للحكومة مباشرة دون نقاش بالجلسة العامة بعد حصوله على الموافقة الجماعية عليها.

دوت الخليج

مع بداية ممارسة مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى لدوره الرقابى إلتزم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باللائحة وطبق نصوصها بشأن المناقشة حيث بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة المقترح تعد تقرير بشأنه وتحيله للجلسة العامة، وتقوم هيئة مكتب المجلس بوضعه بجدول الأعمال بالأيام المحددة، ومن ثم يقوم مقرر التقرير بعرضه على الجلسة ومناقشته مناقشة كاملة ما بين مؤيد ومعارض بحضور ممثلى الحكومة ومع الانتهاء بالموافقة يتم إحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن التطبيق.

المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ والذى يدير الجلسة بحالة غياب رئيس المجلس، لم يطبق هذه الطريق المنصوص عليها باللائحة، وبجلسة الإسبوع قبل الماضى أحال جميع المقترحات جملة واحدة للحكومة بعد التصويت الجماعى دون مناقشة وهو الأمر الذى آثار العديد من التساؤلات مع وجود مقترحات جديدة سيتم مناقشتها فى مجلس الشيوخ الإسبوع المقبل.

«بعد واقعة أبو شقة»..مناقشة الإقتراحات برغبة فى مجلس الشيوخ..كيف تكون؟

دوت الخليج يستعرض نصوص لائحة مجلس الشيوخ، بشأن مناقشة الإقتراح برغبة حيث حسب مادة 113 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

مادة 114 لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

بحسب مادة 116 يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.

مادة 117إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.

مادة 118 تنص لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

«بعد واقعة أبو شقة»..مناقشة الإقتراحات برغبة فى مجلس الشيوخ..كيف تكون؟

وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

مادة 119 تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.