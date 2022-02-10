/678655/برنامج-لدعم-المواهب-المصرية-أول-ظهور-للفنانة-شيرين-عبد-الوهاب-بعد-شائعة-عودتها-لحسام-حبيب

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا الأيام الماضية بعد شائعات عودتها لطليقها حسام حبيب، وقبلها بما يقرب من شهرين طلاقها من حسام حبيب، وظهورها بون شعر مما أثار الجدل حولها بشكل كبير، وتصدر أسمها محركات البحث، وقد أعلنت عن وجودها في برنامج لإكتشاف المواهب المصرية غدًا الموافق 11 فبراير على تويتر ليكون هذا البرنامج أول ظهور لها بعد هذه الأزمات.

دوت الخليج يرصد لكم وجود الفنانة شيرين عبد الوهاب في برنامج لإكتشاف المواهب المصرية غدًا وذلك خلال السطور القادمة.

أول ظهور لشيرين بعد أزماتها

غردت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر عن تةاجدها غدًا الموافق 11 فبراير في أكبر برنامج لإكتشاف المواهب المصرية، والذي سيتم عرضه الساعة 11 مساءً على قناة ONTVEgy، وكان محتوى تغريدتها:”انتظروني غداً في اكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية الساعة ١١ مساءاً علي قناة @ONTVEgy برنامج #الدوم كل الدعم لكل المواهب المصرية وحشتوني”.

محامي شيرين عبد الوهاب يفجرها

كشف الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون ومحامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن ضرورة إتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذى يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن الفنانة شيرين، لأن ذلك من شأنه أن يسئ لها ولجمهورها الكبير.

وشن محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب هجومًا كبيرًا ضد الشخص الذى سرب هذا الخبر قائلا في تصريحات صباح اليوم لقناة العربية، قائلًا: “فيه ناس دعاة شُهرة يحاولوا يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم ويدعون وجود علاقة غير تقليدية بهم، ويدعون أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.. وللأسف يسيئون للفنان وللجمهور”.

وقال المحامي حسام لطفي: ”إن البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أى معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا، مشيرا إلى أن الحياة الخاصة لأى إنسان خط أحمر، والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير، فإذا كان أحد الأصدقاء سمح لنفسه أن يسرب معلومة من وجهة نظره صحيحة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة”.

شيرين تنفي عودتها لحسام حبيب

هذا وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا تكشف خلاله حقيقة عودتها للفنان حسام حبيب بعد ساعات من انتشار هذه الأخبار.

ونص البيان على: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”. وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.