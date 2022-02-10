شعور بخيبة أمل.. إصابة ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا للمرة الثانية

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دوت الخليج

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي له عبر تويتر جاء فيها :" أثبتت نتائج اختبار أمير ويلز هذا الصباح إصابته بـ COVID-19 وهو الآن يعزل نفسه بنفسه، يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".

ودعا الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى استخدام سلاح العقل والعلم وعدم الانسياق وراء دعوات التخلص من كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي انتشرت في الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الانسياق وراء ذلك قد يكون له عواقب سيئة لا يمكن تحملها على مستوى القطاع الصحي.

وأضاف النادي في مداخلة هاتفية أمس الأربعاء، مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أنه حتى الآن لدينا نسبة اشغال عالية في المستشفيات، وهو أمر لا يجعلنا نستهين بالاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن التخلص من تلك الاجراءات بعدد من دول أوروبا يرجع لكونهم وجدوا أن الميكروب في صورته الحالية " الأميكرون" ضعيف ورغم سرعة انتشاره إلا أن تأثيره ضعيف على الرئة، مؤكدا أن هذا ليس معيارات من الممكن الأخذ به في مصر.

لماذا تم تخفيض فترة العزل لـ5 أيام

وشرح النادي أسباب تخفيض أيام العزل للمصابين الحاصلين على اللقاح لـ5 أيام ببعض الدول يرجع إلى تلاعب الكثيرين حول العالم بقصة كورونا للحصول على إجازات واستغلالها للبقاء في البيت لمدة أسبوعين، مما دفع منظمة الصحة والأوبئة سي بي سي بأمريكا إلى تخفيف فترة العزل لـ5 أيام مع الالتزام بارتداء الماسك الجراحي أو الماسك المكون من طبقتين لباقي المدة.

واستطرد قائلا: طبعا ليس هناك من يستطيع أن يقول أنه بعد 5 أيام تختفي العدوى ولكن هذا الإجراء جاء للحد من التلاعب في هذا الامر ولدينا في مصر جعلنا فترة العزل أسبوعا مع الالتزام بارتداء الكمامة خلال الاسبوع الثاني كاملا على الأقل.