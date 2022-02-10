/678657/وصول-مرتضي-منصور-نادي-الزمالك-لعقد-المؤتمر-الصحفي-اليوم

وصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، لعقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر النادي في ميت عقبة، من اجل مناقشة الملف الانتخابي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف محمد أبو جبل من التجديد للزمالك

ينتظر نادي الزمالك عودة منتخب من من الكاميرون بعد إنتهاء كأس أمم أفريقيا، لفتح ملف التجديد مع الحارس الدولي محمد أبو جبل.

ويسعى مسئولوا الزمالك للتجديد لأبو جبل الذي تألق مع منتخب مصر في مباريات البطولة، وتصدى لأكثر من ركلة جزاء خلال مباراة كوت ديفوار والكاميرون، وكان له دور كبير في صعود منتخب مصر للمباراة النهائية.

وتأتي نية أبو جبل بموافقته على التجديد للزمالك، بشرط تقديره بشكل مالي، ومعنوىـ فهو ليس لديه أي مشكلة لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وإذا جاء له عروض إحترافية بعد البطولة، سيجدد للزمالك ويخرج عن طريق الفريق لإفادة النادي مادياً من بيع اللاعب.