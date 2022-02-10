/678658/محمد-النني-على-رأس-تشكيل-أرسنال-المتوقع-أمام-ولفرهامبتون-بالدوري-الإنجليزي

يدخل فريق أرسنال اليوم لقاء من العيار الثقيل أمام ولفرهامبتون، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وولفرهامبتون، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب مولينيو معقل فريق الولفز.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ولفرهامبتون:

حراسة المرمى : رامسديل.

خط الدفاع : كيران تيرني ، جابريل ، بن وايت ، تاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط : تشاكا ، سميث رو ، محمد النني ، أوديجارد.

خط الهجوم : ألكساندر لاكازيت ، بوكايو ساكا.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل أرسنال المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة جمعها من 21 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل 3 مرات، وتلقى الخسارة في 7 مواجهات.

يقع نادي وولفرهامبتون في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعها من 21 مباراة، حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 4 مرات، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات.

وظهر محمد النني مع المنتخب الوطني الأول، بكل قوة في بطولة كأس أمم إفريقيا، في إحصائيات، وأرقام فردية له في البطولة، وحصد رجل مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار بثمن نهائي البطولة.

وقال نظمي في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "لقد تلقى النني أكثر من عرض في الفترة الأخيرة لكن أرسنال رفضها لأن ميكيل أرتيتا متمسك باستمراره".

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال بكأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.

وبتلك النتيجة يضرب ليفربول موعداً مع تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.