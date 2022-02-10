/678660/جمال-رائف-علاقة-مصر-والجزائر-مميزة-واستثنائية-ولها-روابط تاريخية-عميقة-للغاية

قال جمال رائف، كاتب صحفى، ان الاتصال الهاتفى من الرئيس الجزائرى للرئيس عبد الفتاح السيسى هو اتصال لدعم مخرجات زيارة الرئيس الجزائرى الاخيرة للقاهرة، مشيرا الى ان العلاقة بين مصر والجزائر تعد علاقة مميزة واستثنائية ولها روابط تاريخية عميقة للغاية، مؤكدا على مساندة الدولة المصرية لدولة الجزائر طوال الوقت منذ حركة التحرر من الاستعمار وحتى الوقت الراهن، وايضا مساندة دولة الجزائر للدولة المصرية.

دوت الخليج

العلاقات المصرية-الجزائرية

وأكد جمال رائف، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، على ان تطوير وتعزيز العلاقات بين مصر والجزائر يخدم ليس فقط العلاقات الثنائية المصرية-الجزائرية، ولكن يخدم ايضا الكثير من القضايا الأقليمية مثل القضية الليبية وقضية الساحل والصحراء فى افريقيا وغيرها من القضايا الأقليمية

واشاد باهتمام الدولتين بأنعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، موضحا ان هذا هو المسار الخاص بشان دعم العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، مشيرا ايضا الى اهمية ألية التشاور السياسى والتى سوف تظل منعقدة، بالأضافة الى التنسيق الامنى والعسكرى بين الدولتين، مؤكدا على ان وجود علاقات مكتملة الأركان بين مصر والجزائر ووجود علاقات استراتيجية مميزة بينهم يخدم العلاقات الثنائية

واضاف جمال رائف ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الازدهار سواء فى التعاون فى المجالات الاقتصادية أو فيما يتعلق بالتنسيق لأمن الأقليم، مشيرا الى ان المكالمة الهاتفية بين الرئيس الجزائرى والرئيس عبد الفتاح السيسى شملت ايضا مباحثات حول القضية الليبية.

التوافق بين الرؤية المصرية والجزائرية

واوضح ان هناك توافق كبير فى الرؤية المصرية والجزائرية مثل الاتفاق على أهمية دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها ودعم الجيوش الواطنية وغيرها من الثوابت المتفق عليها من جانب الدولتيين، مؤكدا ان هذه نقطة انطلاقة تدعم فكرة التحرك سويا بين مصر والجزائر سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقى.

واشار جمال رائف الى ان مصر والجزائر بينهم دوائر مشتركة سواء شرق متوسطية أوعربية وافريقية، مؤكدا على ان التعاون بينهم يجعل لهم ثقل أقليمى كبير يقدروا من خلاله أداء دور اقليمى مميز.

جدير بالذكر ان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قد صرح أمس يوم الأربعاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل مكالمة هاتفية من الرئيس الجزائرى ، وأعرب فيها عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، وشملت المكالمة ايضا بحث سبل التعاون بين مصر والجزائر فى العديد من المجالات