مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف حقيقة ظهور أعراض فيروس كورونا الجديدة 2022

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نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا، مطالبا الجميع بعدم الاستماع لأي شائعات في هذا الشأن.

دوت الخليج

دكتور عوض تاج الدين لـ” دوت الخليج”: لا داعي لإثارة شائعات

وقال في تصريح لـ" دوت الخليج" إن فيروس كورونا شأنه كشأن أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي قد يسبب سعال أوعطس أو ألم في الحلق أو سيلان في الأنف أو تكسير في الجسم وشعور بالهمدان أو غيرها من الأعراض التي تتشابه مع أي دور برد أو أنفلونزا، نافيا أن تكون قد ظهرت للفيروس أي أعراض جديدة.

وأشار تاج الدين إلى أن الأعراض قد تختلف في الظهور على المصابين من شخص لأخر فقد تظهر كاملة على البعض بينما يظهر بعضها فقط على آخرين، ولكنها هي هي الأعراض، ولا داعي لإثارة الشائعات" بحسب قوله".

أعراض فيروس كورونا الجديدة 2022 وفقا لمنظمة الصحة العالمية

وفي هذا الصدد ينشر " دوت الخليج" أبرز الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد 19 وفقا لآخر تحديث لمنظمة الصحة العالمي في التقرير التالي:

أولا الأعراض الأكثر شيوعا:

وتتمثل في الحمى والسعال الجاف، والإجهاد.

ثانيا الأعراض الأقل شيوعا:

وهي تلك التي قد تصيب البعض وتتمثل في فقدان حاستي التذوق أو الشم أو كليهما، احتقان بالأنف، احمرار بالعين، ألم بالحلق، صداع، الام العضلات والمفاصل، مختلف أنماط الطفح الجلدي، الغثيان أو القئ، الإسهال، الرعشة أو الدوخة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عادة ما تكون تلك الأعراض خفيفة، وأن هناك بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض بالمرة.

ثالثا أعراض تشكل خطورة

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك علامات تشير إلى كوفيد 19 الوخيم " الشديد" وهي ضيق النفس، وانعدام الشهية، والألم المستمر أو الشعور بالضغط على الصدر، وارتفاع في درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة.

وكذلك هناك أعراض أقل شيوعات في حالة الإصابة الخطيرة بكوفيد 19 وهي سرعة التهيج، والتشويش وانخفاض مستوى الوعي والذي يرتبط أحيانا بالنوبات، والقلق والاكتئاب واضطرابات النوم، وأحيانا قد يتطور الأمر لمضاعفات عصبية أشد ولكنها نادرة الحدوث كالإصابة بسكتة دماغية والتهاب الدماغ وتلف الأعصاب.

ونصحت الصحة العالمية الأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانوا من الحمى أو السعال المرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق النفس أو الشعور بالألم أو بالضغط في الصدر أو فقدان النطق أو الحركة، طلب الرعاية الصحية على الفور والاتصال بالخط الساخن أو المرفق الصحي للتوجه إلى العيادة أو المستشفى الملائمة.