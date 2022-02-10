الصحة تطلق 52 قافلة مجانية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدا بمنطقتى الشيخ بشير مركز الحسينية محافظة الشرقية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع عبدالغفار أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومى 11 و12 فبراير بمناطق صهرجت الصغرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وبرنشت حى شمال العياط محافظة الجيزة، ومنشأة نظيف مركز سمنود محافظة الغربية، وتفتيش السرو مركز فارسكور محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وواديى بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق المحاميد مركز أرمنت محافظة الأقصر، والزومرانية مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجوع الصوامعة مركز طهطا محافظة سوهاج، واللواء صبيح -على بن أبى طالب مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وأبوطالب مركز طامية محافظة الفيوم، والحلافى مركز سيدى غازى محافظة كفر الشيخ، ومير مركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك يومى 12 و13 فبراير.

ونوه أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومى 13 و14 فبراير فى مناطق بنبان النموذجية مركز دراو محافظة أسوان، وحدربة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل أخرى بمناطق وحدة الشهيد خيرى الصحية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، وشم القبلية مركز مغاغة محافظة المنيا، ومركز طبى الركن بحلوان مركز المعصرة محافظة القاهرة، وكوم بنى مراس مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر نفسه.

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 15 و16 من شهر فبراير فى مناطق الشيخ الشاذلى – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وطنان مركز قليوب محافظة القليوبية، والمركزية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وأم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية بمناطق الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج، وديبونو مركز أدكو محافظة البحيرة، والروضة مركز السنطة محافظة الغربية، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والسوالم مركز كفر سعد محافظة دمياط، والزيات محافظة مطروح، وكوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا، والمركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وكوم ادريجة مركز الواسطى محافظة بنى سويف، والمواساة مركز أدفو غرب محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، وذلك خلال يومى 16 و17 من شهر فبراير.

وذكرت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 17 و18 فبراير بمنطقتى وحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وأبو عمران مركز كفر صقر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى فى مناطق كفر العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، ووادى مكتب - وادى النديه مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، والمناجم حى الواحات البحرية محافظة الجيزة، وشبشير الحصة مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وذلك يومى 18 و19 فبراير.

واختتمت الصادق تصريحها بأنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومى 19 و20 فبراير بمناطق جهينة الجنوبية مركز جهينة محافظة سوهاج، وشالما البلد مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكحك قبلى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وبنى خليفة مركز ناصر محافظة بنى سويف، وكوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والمنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية.