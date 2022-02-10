اللواء محمود توفيق يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان ــ أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حاليا للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر المقبل.





وقد تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الإجتماع الوزارى المقبل للمجلس، بالإضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الإرتقاء بالأداء الأمنى. وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يعتبر ركيزة أساسية فى إستراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع محيطها العربى.

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