/678661/النواب-والشيوخ--أجنحة-العمل-البرلماني-التي-تتكامل-أسبوع-تلو-الآخر-بلا-توقف

حالة من الإجماع من جانب عموم المصريين، بخلاف الخبراء والمراقبين على أن "البرلمان المصري" بذراعيه الأقوى، "النواب والشيوخ" يبذلون جهودا جبارة، تنعكس أداءاتها على الحياة العامة والأفق السياسي والتشريعي والرقابي في البلاد، حيث يرصد دوت الخليج وتيرة "لاتتوقف" من العمل المتواصل، حيث نشاط مفرط للنواب في أسبوع، يتبعه مباشرة نشاط فائق للشيوخ، وهكذا، ليجني المصريون ثمار استقرار مؤسسات الدولة المصرية.

جهود نيابية

حافظ المستشار دكتور حنفي جبالي على وتيرة متصاعدة ومستمرة من العمل البرلماني الدؤوب على مدار الشهور الماضية، وقام بطرح حلول وتعديلات ورؤى وتشريعات، تتكامل كليا مع الدور الذي يلبعه مجلس الشيوخ في الأسبوع التالي له مباشرة، وليس أقرب أو أدل على ذلك من الأسبوع الجاري الذي قارب على الانتهاء، ومشارف الأسبوع المقبل.

فعلى مدار الأسبوع الجاري، انخرط نواب البرلمان في مناقشة تعديلات مطولة حول الشهر العقاري، والموافقة النهائية قبلها على قانون المنشآت السياحية، الأمر الذي صاحبه طرح للعديد من طلبات الإحاطة وأدوات الرقابة البرلمانية على مشكلات الدوائر وما إلى خلافه، مع وضع لقانون الإيجار القديم لغير السكني على رادرا اهتمامات النواب، في حالة مجهود ونشاط مفرط لصالح تسييير أحوال الدولة المصرية.

نشاط متواصل

في غياب الجلسات العامة وعقب انتهاء أعضاء مجلس النواب من النقاشات حول قانون الشهر العقاري في جلسات الأسبوع الماضي، اشتبك بعدها الأعضاء مع مجموعة من ملفات الشأن العام الخدمي والتنموي، حيث تقدم البعض باقتراحات رسمية لدراسة إنشاء خطوط مترو أنفاق في صعيد مصر، فيما ركز آخرون على ضرورة التصدي لتكرار الحوادث بمدينة نصر.

حيث توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، لدراسة إنشاء خطوط مترو في صعيد مصر لاسيما في المحافظات المليونية، تربط المدن القديمة بالمجتمعات العمرانية الجديد، تساهم في حركة الانتقال وإعمار المدن الجديدة.

كما تقدمت النائبة مرڤت عبدالعظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة وضعف الرقابة على تجميعها وإعادة تعبئتها أو استخدامها في تصنيع مواد غذائية، كما تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة أمس موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن تكرار الحوادث بمحيط الحي السويسري بمدينة نصر في محافظة القاهرة

جهود الشيوخ

حالة التكامل التي يلعبها مجلس النواب في أسبوع انتهى لتوه، تظهر مع انعقاد مرتقب لنواب الشيوخ، حيث يحافظ رئيس المجلس المستشار الجليل عبدالوهاب عبدالرازق، على وتيرة عمل مثالية، وذلك من خلال مواصلة الأعضاء لنشاطهم الأسبوع المقبل، بعقد اجتماعات هامة بالجلسات العامة واللجان النوعية، حيث تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 245 مادة من القانون، علي أن يستهل الأعضاء النقاشات بباب تفتيش العمل والضبطية القضائية، وذلك بعد الإنتهاء من أول 245 مادة من القانون.

ولايتوقف مكونات العمل الوطني من أكثرية مستقبل وطن وفرسان التنسيقية على الطرح والاشتباك مع الموضوعات المختلفة تحت قبة الشيوخ، حيث تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعدها مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة، تقرير لجنة حقوق الانسان والتضامن والاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن مد القترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، الاثنين القادم مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة، مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطوني والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا