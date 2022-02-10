/678662/مرتضى-منصور-عن-علاقته-مع-هشام-نصر-أنا-معرفهوش

كشف مرتضى منصور علي علاقته السابقة والحالية، مع هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس في قائمة أحمد سليمان، بإنتخابات الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مرتضى قبل عقد المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر في المصري اليوم.

تصريحات مرتضى منصور عن هشام نصر

وقال مرتضى منصور: "هشام نصر أنا مقلتلوش تعاله معايا في القائمة، هو مين أصلاص علشان أقولة كده".

وأضاف مرتضى: "هشام ظهر في المصري وقال الكلام ده، ياريت لو في حد موجود يبلغه الكلام اني معرفهوش".

واختتم: "الأعضاء دلوقتي في النادي بيتخانقو علشان أسمائهم مش موجود عليى بعض اليوفط، والناس اللي حاطين أسمتئهم بيتمردو على النادي".

انسحاب ماجد الحنبلي

انسحب ماجد الحنبلي، من منافسة انتخابات الزماتلك، والتي كان متقدم بها على منصب نائب الرئيس، بعد تواجد العديد من الأضرار التي وقعت عليه بسبب العملية الإنتخابية.

تقدم علي مقعد الرئيس 4 مرشحين وهم "ماجد الحنبلي، وهشام نصر في قائمة أحمد سليمان، وأحمد عبدالغني، ومصطفى هدهود في قائمة مرتضى منصور.

وحرر ماجد الحنبلي المرشح لمنصب النائب في انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها غدا الجمعة، محضرا رقم 1092 لسنة 2022 إداري قسم العجوزة ضد مرتضى منصور، بصفته رئيس الزمالك، وشريف حسين مصطفى بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأبيض، موضحا أن الإجراءات المتخذة من الثنائي تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية.

بيان ماجد الحنبلي

وأصدر الحنبلي بيانا كشف فيه عن تفاصيل ما تعرض له قائلا: "أنا ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي واسم الشهرة ماجد الحنبلي مرشح عن منصب نائب رئيس نادي الزمالك قد تضررت من منعي عقد أي مؤتمر انتخابي داخل النادي، وكذلك التعامل مع الأعضاء والحديث عن العملية الانتخابية والبرنامج الانتخابي".

وأضاف الحنبلي في البيان: "الخطأ الإجرائي المتعمد وعدم إدارج اسم الشهره كباقي المرشحين جميعا، وعدم استلامي الفلاشة الخاصة بالناخبين وعددهم حوالي خمسة وتسعون ألف عضوا للتواصل معهم عن طريق الرسائل الإلكترونية وبذلك يكون الانسحاب من المشهد الانتخابي أكرم وأشرف من الاستمرار من تلك المسرحية الانتخابية ويشهد جميع المرشحين خارج قائمته من الاضطهاد الانتخابي الذين يتعرضون له".