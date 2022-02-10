/678666/راسه-اتخبطت-ونام-بعدها-أسرة-بوب-ساجيت-تكشف-كواليس-خطيرة-عن-وفاته

مر شهر تقريبًا على رحيل الفنان الأميريكي بوب ساجيت الذي عُثر على جثمانه في ظروف غامضة داخل غرفته في فندق ريتز كارلتون في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لكل محبينه حيث أنه من النجوم الكوميدين في هوليود.

دوت الخليج تكشف سبب وفاة بوب ساجيت

حرصت أسرة بوب ساجيت على أن تُصدر بيانًا تكشف خلاله الظروف التي توفى بسببها النجم الأمريكي، وقالوا في بيانهم الذي نشرته شبكة CNN: " في الأسابيع السابقة التي تلت وفاة بوب ساجيت، غمرنا حبّ جماهير بوب، ممّا سبّب لنا راحة كبيرة، ونحن جميعاً ممتنون لكم، والآن، بعد أن توصلنا إلى الاستنتاجات النهائية من تحقيق السلطات، شعرنا بأن من الأفضل الكشف لكم عن النتيجة مباشرةً يُشير استنتاج السلطات إلى أن بوب، ومن طريق الخطأ، ضرب رأسه من الخلف بشيء ما، واعتقد أنه بخير وخلد إلى النوم".

وتابعوا في البيان: "لم يتناول أي كحول أو مخدرات، و في الوقت الذي نستمرّ فيه بالحداد معاً، نطلب من الجميع أن يستذكر الحبّ والضحك اللذين جلبهما بوب للعالم، والدروس التي علّمنا إيّاها جميعاً، وهي أن نكون لطفاء مع الجميع، وأن نعترف بالحبّ للّذين نحبّهم، وأن نواجه الأوقات الصعبة بالعناق والضحك".

وفاة بوب ساجيت

وكان عثر على جثمان النجم الأمريكي بوب ساجيت الذي رحل عن عمر 65 عامًا، داخل غرفته في فندق ريتز كارلتون وكشفت شبكة ABC نيوز، عبر تدوينة لمكتب عمدة مقاطعة أورانج أمس الأحد 9 يناير، أنهم تأكدوا من هوية بوب ساجت. مشيرين إلى أنه تم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث، بغرفته داخل أحد الفنادق الكبرى، ولم تعثر الشرطة على أي آثار للعنف أو لتعاطي مخدرات في هذه القضية، ما ابعد شبة القتل.

من هو بوب ساجيت؟

اسمه الحقيقي روبرت لين ساجيت واشتهر باسم بوب ساجيت، وهو من مواليد 17 مايو عام 1956، وهو ممثل كوميدي ومضيف تليفزيوني.

بوب ساجيت مشهور بالشخصية المحبوبة داني تانر في مسلسل فول هاوس والضيف الأصلي لبرنامج America's Funniest Home Videos ، وكان يقول بوب ساجيت بآداء صوت تيد موزبي في المستقبل من خلال مسلسل كيف قابلت أمكم.