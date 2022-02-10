/678667/أحمد-مرتضي-لـ-سليمان--نتقابل-بكرة-ياكابتن

حرص أحمد مرتضي علي مبادرة السلام بينه وبين أحمد سليمان المرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك، داخل القلعة البيضاء، وذلك عقب أنتهاء المؤتمر الصحفي الذي إقيم اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وفتا احمد مرتضي لسليمان أثناء تواجد الثنائي داخل نادي الزمالك” نتقابل بكرة ياكابتن”.

وعقد مرتضي منصور مؤتمر صحفي اليوم الخميس داخل نادي الزمالك من اجل الحديث عن الانتخابات والتي من المقرر إقامتها غداً الجمعة.

انسحاب ماجد الحنبلي

انسحب ماجد الحنبلي، من منافسة انتخابات الزماتلك، والتي كان متقدم بها على منصب نائب الرئيس، بعد تواجد العديد من الأضرار التي وقعت عليه بسبب العملية الإنتخابية.

تقدم علي مقعد الرئيس 4 مرشحين وهم "ماجد الحنبلي، وهشام نصر في قائمة أحمد سليمان، وأحمد عبدالغني، ومصطفى هدهود في قائمة مرتضى منصور.

وحرر ماجد الحنبلي المرشح لمنصب النائب في انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها غدا الجمعة، محضرا رقم 1092 لسنة 2022 إداري قسم العجوزة ضد مرتضى منصور، بصفته رئيس الزمالك، وشريف حسين مصطفى بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأبيض، موضحا أن الإجراءات المتخذة من الثنائي تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

لزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.