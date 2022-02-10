مرتضى: دفع كام للنادي علشان يقول «زملكاوي».. ويطلع مين عمرو أديب ده ؟

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علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على ظهور محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك مع الإعلامي عمرو أديب، فور وصول بعثة المنتخب من الكاميرون، بعد مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا، وخسارة النهائي أمام السنغال.

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على تغريم محمد أبو جبل نصف مليون بعد تواجده مع عمرو أديب.

تصريحات مرتضى منصور عن عمرو أديب

وقال: "بالفعل تم تطبيق غرامة نصف مليون جنيه على محمد أبو جبل".

وأضاف مرتضى عن سؤاله على ظهور أبو جبل مع عمرو أديب: "هو مين عمرو أديب دا أصلاً".

واختتم حديثة عن عمرو أديب، والتي أشار إليه بعض الصحفين على إنتماء أديب الرياضي، قال مرتضى: "عمرو أديب زملكاوي ؟ هو دفع كام للنادي علشان يساعد في تقدمه".

انسحاب ماجد الحنبلي

انسحب ماجد الحنبلي، من منافسة انتخابات الزماتلك، والتي كان متقدم بها على منصب نائب الرئيس، بعد تواجد العديد من الأضرار التي وقعت عليه بسبب العملية الإنتخابية.

تقدم علي مقعد الرئيس 4 مرشحين وهم "ماجد الحنبلي، وهشام نصر في قائمة أحمد سليمان، وأحمد عبدالغني، ومصطفى هدهود في قائمة مرتضى منصور.

وحرر ماجد الحنبلي المرشح لمنصب النائب في انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها غدا الجمعة، محضرا رقم 1092 لسنة 2022 إداري قسم العجوزة ضد مرتضى منصور، بصفته رئيس الزمالك، وشريف حسين مصطفى بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأبيض، موضحا أن الإجراءات المتخذة من الثنائي تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية.

بيان ماجد الحنبلي

وأصدر الحنبلي بيانا كشف فيه عن تفاصيل ما تعرض له قائلا: "أنا ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي واسم الشهرة ماجد الحنبلي مرشح عن منصب نائب رئيس نادي الزمالك قد تضررت من منعي عقد أي مؤتمر انتخابي داخل النادي، وكذلك التعامل مع الأعضاء والحديث عن العملية الانتخابية والبرنامج الانتخابي".

وأضاف الحنبلي في البيان: "الخطأ الإجرائي المتعمد وعدم إدارج اسم الشهره كباقي المرشحين جميعا، وعدم استلامي الفلاشة الخاصة بالناخبين وعددهم حوالي خمسة وتسعون ألف عضوا للتواصل معهم عن طريق الرسائل الإلكترونية وبذلك يكون الانسحاب من المشهد الانتخابي أكرم وأشرف من الاستمرار من تلك المسرحية الانتخابية ويشهد جميع المرشحين خارج قائمته من الاضطهاد الانتخابي الذين يتعرضون له".