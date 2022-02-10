/678672/مصر-للطيران-تعلن-أسعار-تذاكرعمرة-رجب-وإعفاء-حالات-كورونا-الإيجابية-من-رسوم-تعديل-الحجز

فى إطار استعدادات الشركة الوطنية مصرللطيران للبدء في تشغيل رحلات موسم العمرة لهذا العام ١٤٤٣ هجرية / ٢٠٢٢ ميلادية صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين المصريين، فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة قبل توقف موسم العمرة وذلك تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية في زيارة بيت الله الحرام.

دوت الخليج موعد عمرة رجب وتبدأ أسعار تذاكر طيران مصرللطيران لموسم عمرة (شهر رجب) من ٥٢٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة ، و٥٥٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة ، و٧٣٠٠ جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة . مصر للطيران وأضاف أبوالعينين أنه تقرر أيضا من منطلق المسئولية المجتمعية للتعامل مع جائحة كورونا إعفاء المسافرين للعمرة هذا العام من رسوم تعديل التذاكر في حال وجود PCR إيجابي قبل السفر هذا بجانب الضوابط الخاصة التي أعلنت عنها مصرللطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل والتي يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصرللطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحي .

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