افصل واسمع: زحام بكوبرى الأزهر والعتبة وهذه أماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، أوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام مرتفعة فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، بالإضافة إلى محور قناة السويس، حيث يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع عبد السلام عارف، وأيضا فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة ناصحا بسلوك شارع أحمد ماهر.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه صابر إلى ظهور بعض الكثافات بأسيوط، والتى تشهد بعض الكثافات بمحور يسرى راغب.

وأوضح صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكل مرض وطبيعى، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الطريق الزراعى للقادم من بسوس، وأعلى مناطق المنيب والأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة.

وتابع أن محور 26 يوليو فيشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا، للمتجه إلى ميدان لبنان، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن القادم من الكيت كات والمهندسين وداخل على الجيزة والهرم وفيصل، فيفضل سلوك كوبرى الدقى، والابتعاد عن شارع مراد وشارع كورنيش العجوزة.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة على كورنيش القاهرة وخاصة للقادم من مناطق وسط المدينة وداخل على مناطق المعادى والملك الصالح وحلوان والعكس، لذا يفضل استخدام الأوتوستراد حيث تواجهنا الأحجام أعلى مناطق الأعمال فقط وسنتخطاها، ويرجى الابتعاد عن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، كما أن نفق الأزهر سيكون أفضل حالا للمتجه إلى وسط المدينة.

ودعا صابر إلى سلوك محور الحضارات للابتعاد عن مناطق الزحام، مشيرا إلى أن محور الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونوه أيضا إلى بعض الكثافات بكوبرى الأزهر والعتبة والموسكى، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بأن الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 300، والعتبة 470، وجراج التحرير 650، والأوبرا 540 مكان خالى.