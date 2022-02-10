شوارع الأزهر تتزين بـ فوانيس رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - وبدأت المحلات فى شوارع القاهرة فى عرض أشكال جمالية وأحجاما مختلفة لـ فانوس رمضان، والذى يزين شوارع الأزهر، ليفرح الجميع صغارًا وكبارًا بقدوم شهر رمضان الكريم.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" انتشار الفوانيس فى منطقة "تحت الربع" التابعة لمنطقة الأزهر بحى الجمالية، بأشكال مختلفة منها المصنوع من خامات تستخدم فى المشغولات العربية والتى شهدت إقبالاً من المصريين على شرائه.

وتنتشر فى تلك المنطقة الشوادر التى تبيع كل مستلزمات رمضان، ومنها الفوانيس مختلفة الأشكال من الخشب، المعدن، الصينى وفانوس الخيامية، ويباع أيضًا هناك أنوع من الفوانيس المستوردة من الصين، وفوانيس صناعة مصرية.