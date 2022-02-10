نشرة أخبار الفن: أول ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزماتها في برنامج لدعم المواهب المصرية .. منح جائزة «بطاقة السعادة» للنجم تامر حسني.. إتهام وائل كافوري بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المستور

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تمت اليوم الموافق الخميس الموافق 10 فبراير العديد من الأحداث، التي أثارت الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منها الذي صدم الجمهور والذي أثار التساؤلات والذي أحب الجمهور سماعة، ويرصد لكم موقع دوت الخليج هذه الأحداث خلال السطور القادمة.

أول ظهور لشيرين بعد أزماتها

غردت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر عن تةاجدها غدًا الموافق 11 فبراير في أكبر برنامج لإكتشاف المواهب المصرية، والذي سيتم عرضه الساعة 11 مساءً على قناة ONTVEgy، وكان محتوى تغريدتها:”انتظروني غداً في اكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية الساعة ١١ مساءاً علي قناة @ONTVEgy برنامج #الدوم كل الدعم لكل المواهب المصرية وحشتوني”.

محامي شيرين عبد الوهاب يفجرها

كشف الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون ومحامى الفنانة شيرين عبد الوهاب عن ضرورة إتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذى يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن الفنانة شيرين، لأن ذلك من شأنه أن يسئ لها ولجمهورها الكبير.

وشن محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب هجومًا كبيرًا ضد الشخص الذى سرب هذا الخبر قائلا في تصريحات صباح اليوم لقناة العربية، قائلًا: “فيه ناس دعاة شُهرة يحاولوا يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم ويدعون وجود علاقة غير تقليدية بهم، ويدعون أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.. وللأسف يسيئون للفنان وللجمهور”. وقال المحامي حسام لطفي: ”إن البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أى معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا، مشيرا إلى أن الحياة الخاصة لأى إنسان خط أحمر، والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير، فإذا كان أحد الأصدقاء سمح لنفسه أن يسرب معلومة من وجهة نظره صحيحة يتحمل المسؤولية القانونية كاملة”.

منح بطاقة السعادة للنجم تامر حسني

شارك الفنان الكبير تامر حسني صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وكانت تجمعه بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكتب على الصورة قائلًا:” على تقديره الغالي لشخصي و فني كفنان مصري عربي من خلال منحي ((بطاقة السعاده )) التي تمنح لكل من يساهم في إسعاد الآخرين”.

إنهيار وائل كفوري بعد طلاقه من أنجيلا بشارة

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن انهيار كفوري بعدما بدأ بالطلاق من زوجته السابقة أنجيلا بشارة، خاصةً أنّها قامت بإتهامه بتعنيفها، وذلك خلال مشاركتها في حلقة من برنامج “فوق 18” مع الإعلامية رابعة الزيات وكان عبر “الجديد” التي تطرقت إلى موضوع حقوق الرجل بشكل متوسع.

ذلك بالإضافة إلى أن الرد الذي قد أتى من الناشطة حياة مرشاد خلال تلك الحلقة على ما قالته نضال الأحمدية، كاشفةً أن وائل كفوري كان يبتز طليقته بإبنتيها، ويريد أن يلوي ذراعها بهما، لكي لا تتحدث عن فضائحه وظلمه.

أولى حفلات 2022 للهضبة عمرو دياب

يستعد عمرو دياب لإحياء أولى حفلات العام الجديد 2022، ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغانيه الجديدة، إضافة إلى بعض من أشهر أغانيه القديمة، ويحضر مفاجأة كبيرة لجمهوره. وقد كشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب وهي مقسمة إلى 3 فئات هي عادية و Fan Pit و VIP.

والعادية Regular يبلغ سعرها 500 جنيه، والثانية Fan Pit يبلغ سعرها 800 جنيه، والثالثة VIP يبلغ سعرها 2500 جنيه.

كما شددت الشركة المنظمة إلى أنه ممنوع دخول أطفال أقل من سن 10 سنوات، وعدم إصطحابهم مطلقًا.

تفتح الأبواب في الساعة 3 مساء، يبدأ الحفلة في الساعة 5 مساء، سيتم غلق الأبواب في الساعة 8 مساء، إتاحة متاحة على بوابة ٣ المنارة آرینا.