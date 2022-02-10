/678664/مرتضى-منصور-أتمنى-انتخابات-الزمالك-تكون-زي-الأهلي

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب الرئاسة مرة أخرى، على أحد مشجعي النادي الذي يرغب في أن تكون انتخابات القلعة البيضاء التي من المقرر إقامتها غداً الجمعة تقام مثل النادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور في المؤتمر الصحفي الذي انتهي منذ قليل:" الأهلي بيتمنى أن تكون انتخابات النادي مثل انتخابات نادي الزمالك“.

وأضاف: “دا بس علشان أرد على أحد المشجعين اللي كان سبق وعمل فيديو بيقول فيه أنه نفسه انتخابات الزمالك تكون زي انتخابات الأهلي”.

انسحاب ماجد الحنبلي

انسحب ماجد الحنبلي، من منافسة انتخابات الزماتلك، والتي كان متقدم بها على منصب نائب الرئيس، بعد تواجد العديد من الأضرار التي وقعت عليه بسبب العملية الإنتخابية.

تقدم علي مقعد الرئيس 4 مرشحين وهم "ماجد الحنبلي، وهشام نصر في قائمة أحمد سليمان، وأحمد عبدالغني، ومصطفى هدهود في قائمة مرتضى منصور.

وحرر ماجد الحنبلي المرشح لمنصب النائب في انتخابات نادي الزمالك المقرر انعقادها غدا الجمعة، محضرا رقم 1092 لسنة 2022 إداري قسم العجوزة ضد مرتضى منصور، بصفته رئيس الزمالك، وشريف حسين مصطفى بصفته القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأبيض، موضحا أن الإجراءات المتخذة من الثنائي تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية.

بيان ماجد الحنبلي

وأصدر الحنبلي بيانا كشف فيه عن تفاصيل ما تعرض له قائلا: "أنا ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي واسم الشهرة ماجد الحنبلي مرشح عن منصب نائب رئيس نادي الزمالك قد تضررت من منعي عقد أي مؤتمر انتخابي داخل النادي، وكذلك التعامل مع الأعضاء والحديث عن العملية الانتخابية والبرنامج الانتخابي".

وأضاف الحنبلي في البيان: "الخطأ الإجرائي المتعمد وعدم إدارج اسم الشهره كباقي المرشحين جميعا، وعدم استلامي الفلاشة الخاصة بالناخبين وعددهم حوالي خمسة وتسعون ألف عضوا للتواصل معهم عن طريق الرسائل الإلكترونية وبذلك يكون الانسحاب من المشهد الانتخابي أكرم وأشرف من الاستمرار من تلك المسرحية الانتخابية ويشهد جميع المرشحين خارج قائمته من الاضطهاد الانتخابي الذين يتعرضون له".