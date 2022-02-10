/678677/أصالة-تنعي-والدة-عمرو-مصطفى-العمر-الطويل-لأخي-وصديقي

نعت الفنانة السورية أصالة الملحن المعروف عمرو مصطفى عن وفاة والدته المنية بعد صراع مع المرض.

دوت الخليجيرصد نعي الفنانة السورية أصالة نصري للملحن عمرو مصطفي عن وفاة والدته

وكتبت أصالة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “العمر الطويل لأخي وصديقي عمّر مصطفى والله يصبرك على رحيل والدتك الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويحفظ لك عيلتك ويحفظك”.

أصالة تشارك فى حفل joy awards

وشاركت الفنانة السورية بحفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم فى الملكة العربية السعودية، برعاية يئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وعبرت أصالة عن سعادته من خلال تعليقها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قائلة:”ممنونه لمحبتكم اللي غمرتني فرح وفخر إخوتي وأصحابي وحبايبي ومنّ كلّ قلبي بدّي أتشارك هالجّائزه مع كلّ موهوبه مكافحه بتحترم الموسيقى اللي هيّي غذاء الرّوح وإنعاش القلب وسكّر الذكريات”.

وتابعت: “لأوّل مرّة بفرح ويستمتع وبستنّى الإسم وقلبي بيدقّ وشاركتكم كلّ شعور بمنتهى الصدق وبكلّ الطفوله الّلي مازالت مسيطره عليّي.. شكراً جزيلاً لكلّ زملائي وزميلاتي الّلي باركوا لي”.

واستكملت شاكرة أصدقائها: “وشكراً لحبيبي الأحنّ الّلي رحّع لي كلّ شعور كنت مفكّرته سافر عنّي لمطرح بعيد جوزي هديّة السّما متلّ ماهوّه مسمّيني .. وكلّ الشكر للمؤسّسه الرّائده روتانا على إهتمامها بأهل بيتها وعلى رأسها الحبيب الغالي المعلّم سالم الهندي.. وبشكر مجموعة ام_بي_سي على التنظيم الخيالي لحفل”.

واختتمت أصالة حديثها: “هذه المؤسّسه المُبهره في تصاعدها على رأسها الشيخ وليد الابراهيم ..وكلّ الإمتنان والتقدير لهبئة الترفيه بأبطالها المقدامين الّلي صنعوا الفرح برؤيه مستقبليّه بارعه وعلى رأسها البطل الطيّب المُحبّ تركي ال الشيخ القريب على قلبي وقلب كل حدًا عرفه عن قرب أبو ناصر .. وكلّ أمنياتي لوطن روحي وبيتي ومكاني وأماني السعوديه الّلي بضمّها بدعواتي لأقرب الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى هيّي منارة العطاء والطيب ولمدينتي الأغلى الرّباض فخري واعتزازي وأمنياتي لها بدوام التّقدّم وتبقى عاصمة مُحبيها وعشاقها مادامت هالدّنيي”.

عمرو مصطفي يعلق على أزمة مطربي المهرجانات

وفي وقت سابق، علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة مطربي المهرجانات التي شغلت عدد كبير من النجوم الكبار والنقاد، ناسبا نجاح هذا النوع من الأغاني إلى فشل أصحاب الموسيقى الراقية.

وكتب عمرو مصطفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “التزمت الصمت كثيرًا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة، اولًا نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجات ولكن بسبب أن القائمين على صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء (فشلو) فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح”.

وتابع: “الآن بعد ثلاثة سنوات من فشلهم حان الوقت الآن لأخذ خطوات جدية للمنافسة بدون منع لأن بمجرد نزول الشكل الجديد للموسيقى الحقيقية وهذا الشكل يكون قريب من فكر هذا الجيل ويمتعه بشكل يستوعب فكرة ستنتهي هذه الظاهره تلقائيا”.

واستكمل عمرو مصطفى حديثه، داعما الفنان هاني شاكر: “طبعا أنا ادعم الفنان الكبير هاني شاكر لأسباب سياسية وليست فنية لأن سياسيًا صورة مصر أهم من أي حد مهما كان جماهيريته ولكن فنيًا يجب الاعتراف أنه لا يوجد بديل لهذه الظاهرة المنحدرة أخلاقيًا وفنيًا و(الحل) هو ظهور البديل”.