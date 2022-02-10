/678680/جامعة-سوهاج-تشارك-بملتقى-الصداقة-الدولي-الأول-لشباب-الجامعات-بجامعة-المنصورة

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات "ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات" بالصالة المُغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، في الفترة من ٧ حتى ١٠ فبراير الجاري، بوفد مكون من ١٦ طالب وطالبة منهم ٤ وافدين .

وأشار الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة إلى أن الملتقى تضمن مشاركة ٥٠٠ طالب مصري ووافد من ٣٦ دولة، بهدف التواصل ونقل الثقافات وتقوية الروابط بين الطلاب، وإدماج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في مجتمع الجامعة، موضحاً أن فعاليات الملتقى تشمل أنشطة وفقرات رياضية وترفيهية مُتنوعة وندوات ثقافية وفقرات موسيقية وشِعرية.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر أن الطالب الموريتاني عبدالرحمن المختار والطالبة الفلسطينية ملك يوسف، ألقيا كلمة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، وعبرا خلالها عن دعم الجامعة ذات المكانة المميزة للطلاب من مختلف الجنسيات في تنمية معارفهم ومهاراتهم.

وأضاف أنه في نهاية الحفل أدى الطلاب استعراضًا فنيًا ورياضيًا، وقدم مجموعة من الطلاب الفلسطينيين فقرات من التراث الشعبي الفلسطيني، وتم عرض فيديو لأغنية المُلتقى بمُشاركة عدد من الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.

ومن الجدير بالذكر أن الوفد ضم الدكتور أحمد محمود مصطفى رئيسا، محمد عمر إسماعيل مشرفا وأسماء أحمد عبدالكريم مشرفة.

جامعة الطفل بسوهاج تستأنف محاضراتها العلميه

على جانب اخر إستأنفت جامعة الطفل بجامعة سوهاج فعالياتها، وذلك بتنفيذ محاضرات عن العلوم لطلاب المرحلتين الرابعة والخامسة، والتي حاضر بها الدكتور رأفت الخطيب، وذلك بمعامل كلية العلوم بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم . وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن جامعة الطفل تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي، مؤكداً أن دراسة الطلاب في أكثر من مجال تعد أهم مميزات جامعة الطفل لأنها تساعدهم على الإطلاع على أحدث التطورات في المجالات العلمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، بالإضافة إلى تعلم اللغات لسهولة الإندماج مع الشعوب المختلفة خاصة في ظل تعايش الأطفال المستمر مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الرابعة ١٠٠ طالب والمرحلة الخامسة ١٠٠ طالب أيضاً، وأشار إلى أن جامعة الطفل ستستكمل فعالياتها الاسبوع القادم بتنظيم يوم رياضي لجميع منتسبي طلاب جامعة الطفل بملاعب الجامعة، وكذلك محاضرات في ريادة الأعمال والفنون للمراحل المختلفة.