/678681/الصلح-بين-عائلتي--آل-مغربي-و--آل-حجي-بجرجا-بحضور-مدير-الامن-ومحافظ-سوهاج

حضر مساء اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، مراسم الصلح التي تمت بقرية المحاسنة بمركز جرجا، بين عائلتي " آل مغربي " و " وآل حجي".

كان ذلك بحضور اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء عصام جمال نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد أحمد علي رئيس فرع الأمن العام، والشيخ عمر مصطفى ممثلا عن الأزهر، والشيخ خالد المحسني ممثلا عن الأوقاف، والقمص كراس دولف ممثلا عن الكنيسة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز جرجا.

محافظ سوهاج يهنئ العائلتين بالصلح

ووجه "الفقي" خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، فلا تنمية بدون أمن وأمن، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، بإرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

مدير امن سوهاج يؤكد على الدور المجتمعي لرجال الشرطة

ومن جانبه أكد اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج على الدور المجتمعي لرجال الشرطة ومن أهمها " إصلاح ذات البين "، مشيرا إلى أن رجال البحث الجنائي لا يألون جهدا في التدخل لإنهاء الخصومات الثأرية فما أجمل أن يسير العرف والقانون متوازيين، لافتا إلى أهمية أن تظل مصر رمزا وايقونة للأمن والسلام في ظل قيادة رجل السلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولن نكف عن النصح بنبذ الخصام ونشر قيم الأمن والسلام، مختتما كلمته بتقديم الشكر والتهنئة للعائلتين، وكل من ساهم في إتمام الصلح . وتمت مراسم الصلح اليوم بأداء القسم وإنهاء الخصومة بين العائلتين وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا وفرحة كافة الحضور من العائلتين واهالي المنطقة والمناطق المجاورة .