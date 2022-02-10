/678682/هاني-شاكر-يروج-لأحدث-أغانيه-بعنوان-بعد-حبك-تعرف-على-كلماتها

كان الفنان هاني شاكر قد أعلن عن أغنية جديدة خلال اليومين الماضيين، من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، التي تحمل اسم سألتك، وحاليًا يروج لأغنية جديدة أخرى.

دوت الخليج يرصد تشويق هاني شاكر لجمهوره بأغانيه الجديدة

بعد حبك أغنية جديدة لهاني شاكر

نشر الفنان هاني شاكر على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، جزء من أغنية جديدة له تحمل اسم "بعد حبك"، وعلق عليها وكتب:" بعد أجمل حب عشته معاك يا حبيبي بعد حب العمر كله.. أي قلب قوللي عرف الحب آسكت و آبتسم وقول في بالي.. بلاش أقوله".

وانهالت عليه التعليقات من محبيه وكتبوا له:" ايه الجمال ده"، ومنهم من كتب:" الامير هيفضل امير"، وأخرى قالت:" سبحان الله هوا هوا صوته"، وجاء له تعليق مميز يقول:" نا من المغرب احب اغانيك القديمة يارتني نسيانك مدا لك ايدي خدني معقول اتكلم"، وتزايدت التعليقات على هذه الشاكلة من معجبيه ومتابعيه منذ زمن.

أغنية بعد حبك الجديدة

أعلن الفنان هاني شاكر أيضًا من خلال الأغنية الجديدة التي نشرها على حسابه على إنستجرام اسماء صناع هذه الأغنية والذين عملوا جاهدين لتخرج للنور كما هي الآن، فالأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، الحان مدين، توزيع احمد عبد السلام ، مهندس صوت ياسر أنور.

تحكي الأغنية عن حبيب يتغزل في حبه القوي بينه وبين حبيبته، ويصف هذا الحب بأنه أجمل وأرقى أنواع الحب، ولم يراه أحد من قبل، حيث أنه يستنكر من أي شخص يقول أنه في قصة حب جميلة؛ لأنه يعش أجمل قصة حب على الإطلاق.

أغنية سألتك لأمير الغناء هاني شاكر

نشر هاني شاكر منذ يومين جزء من أغنيته الجديدة سألتك، من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام أيضًا ليشوق متابعيه لإنتظارها، وكتب عليها:" سألتك انتي مين جاوبتي بكلمتين حلفتي ان الي بنا اول تجربه رسمتي دمعتين وعينيكي الكدابين لعبت دور الوفيه الصافية الطيبة"، وهي جزء من كلمات الأغنية.

وشاركه جمهوره بتعليقات تشتعل بالحب والفرح لإنتاج هاني شاكر أغاني جديدة، يتعطش إليها جمهوره الذي يحب صوته واسلوبه في الغناء.