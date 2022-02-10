تحيا مصر: مبادرة «نور حياة» تستقبل 7000 مواطن خلال يومين

جدة - نرمين السيد - وتنطلق القوافل إلى قرية ميت شهالة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وقرية الأبطال بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنشأة سليمان بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وقرية أبو ياسين بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وقرية الملاحة بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وكفر سعد بمحافظة دمياط ومركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

ويشارك فى تنظيم قوافل هذا الأسبوع مؤسسات: الأورمان، والهيئة القبطية الإنجيلية، وبنك الشفاء المصرى، البر والتقوى، وحلمنا إنسان.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة ساعدت على الكشف المبكر عن مسببات ضعف الإبصار لدى تلاميذ المدارس الابتدائية، كما دعمت الخدمة الطبية المقدمة لغير القادرين فى تخصص الرمد وعلاج المياه البيضاء، وهو اتجاه عالمى لمكافحة هذه المسببات وإعادة الأمل لمرضى العيون.

وأضاف أن القافلة الواحدة فى كل محافظة تستقبل ألف مواطن خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتوفر كشف الضغط والسكر، باعتبارهما إحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار، كما يتم كشف الرمد باستخدام أحدث الأجهزة التى تم توفيرها خصيصا للمبادرة.

ووفرت المبادرة العلاج لنحو 137 ألف و333 مريضا، وأجرت 29 ألف 285 عملية جراحية، فضلا عن تسليم 265 ألف نظارة طبية مجانا.

وأوضح عبدالفتاح أن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية فى 21 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح، وجنوب سيناء، وأسوان.

وأكد أن خدمات المبادرة يتم تقديمها فى إطار التكامل مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وتوفير خدمات فى مختلف المجالات لمواطنى قرى ونجوع الجمهورية، حيث ينفذ الصندوق مبادرة نور حياة بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتى دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة، ومن جانبها تشارك وزارة الداخلية من خلال تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة.