عاجل-مصر للطيران: إعفاء مصابى كورونا المسافرين للعمرة من رسوم تغيير التذاكر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصر للطيران فى بيان لها، أن هذا يأتى بجانب الضوابط الخاصة التى أعلنت عنها مصرللطيران فيما يتعلق بتعليمات الحجز وإصدار تذاكر السفر للمعتمرين ورسوم التعديل، والتى يمكن التعرف عليها من خلال التوجه إلى إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران بأبراج أغاخان أو أقرب وكيل سياحى.

وكشفت مصر للطيران أنه فى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى بمراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين المصريين، فقد تقرر أن تكون أسعار التذاكر مقاربة لأسعار تذاكر العمرة بالمواسم السابقة، قبل توقف موسم العمرة تلبية لرغبات عملاء الشركة الوطنية فى زيارة بيت الله الحرام.

وحسب بيان مصر للطيران، اليوم الخميس، تبدأ أسعار تذاكر طيران مصر للطيران لموسم عمرة شهر رجب من 5200 جنيه شاملة الضرائب للذهاب والعودة بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة، و5500 جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة / جدة والعودة من المدينة المنورة / القاهرة، و7300 جنيه شاملة الضرائب للذهاب بخط سير القاهرة/ المدينة المنورة والعودة جدة / القاهرة.