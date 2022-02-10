انطلاق فعاليات فوج الفتاة الجامعية فى الأقصر بمشاركة 28 جامعة (صور)

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وأعرب عزوز عن سعادته باستضافة جامعة الأقصر لهذا الفوج فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالفتاة والمرأة المصرية طبقا لرؤية "مصر 2030"، مؤكدا أن الجامعة تبذل كل الجهد فى سبيل تمكين المرأة وذلك من خلال عقد الجامعة لبرتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة، وتأسيسها وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وغيرها من الفعاليات التى تدعم المرأة وتعزز من مكانتها فى المجالات كافة.
وأضاف أن الجامعة ستنظم رحلات ترفيهية وزيارات للمزارات الأثرية والسياحية خاصة طريق الكباش التاريخى الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى، لتعريف الطالبات بتاريخ وحضارة عاصمة السياحة العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور حسام همام، مدير معهد إعداد القادة، أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة فى عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وذلك فى ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية، لافتا إلى أن قضية تمكين المرأة تعد أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار همام إلى أن فوج الفتاة الجامعية يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة التى بدأت تلعب دورًا مهمًا فى النشاط الاقتصادى، وذلك من خلال الاهتمام ببناء قدراتها من خلال العديد من البرامج التدريبية المختلفة، لافتا إلى حرص المعهد على تنظيم فوج الفتاة الجامعية لتنمية مهاراتهن وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسؤولية فى جميع المجالات.
حضر فعاليات الحفل كلا من الدكتور كريم حسن همام، مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى، وكيل المعهد، والدكتور محمد رمضان منسق فوج الفتاة بجامعة الأقصر، والدكتور محسن الطوخى والدكتور يوسف عباس، منظمى الفوج بالجامعة، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، ومحمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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