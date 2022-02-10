الرعاية الصحية تطلق فعاليات وحدة الاقتصاديات.. ما أهميتها؟

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم الخميس، عن انطلاق فعاليات وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى من شأنها تطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية على جميع الموارد الصحية بالهيئة، وتحقيق التميز الإكلينيكى.





وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الوحدة تعطى الأولوية للدراسات وتنمية الموارد الذاتية ووضع الأدلة والإجراءات الإدارية والمالية المطورة والمرنة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية، من خلال تشجيع ورعاية جميع البحوث المرتبطة باقتصاديات الصحة، وتطبيق نظام الحسابات القومية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، وغيرها من آليات نشر مفاهيم اقتصاديات الصحة المبنية على الدلائل العلمية واقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين على ذلك.

وتابع بيان الهيئة، أن تدشين وحدة لاقتصاديات الصحة بالهيئة، يأتى بناء على الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتكليفات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بهدف دعم استراتيجية الهيئة نحو النمو والتوسع فى الخدمات الحالية، ووضع آليات احتواء التكاليف الخاصة بالخدمات الصحية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على رضاء المتعاملين واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وأوضح البيان، أن إنشاء وحدة لاقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جاءت بناء على مبادرة من المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، بإنشاء الوحدة بهدف التوسع فى الخدمات الصحية وتقليل التكاليف، والوصول إلى أعلى مؤشرات رضاء المنتفعين من خلال استدامة تقديم الخدمات الصحية، وتحقيق التواصل مع الجهات المنوطة بالقطاع الصحى، بهدف توسيع الشراكات المختلفة ووصولا إلى التميز الإكلينيكى وأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن أهمية وحدة اقتصاديات الصحة ترجع إلى ضرورة الاستعانة والاستفادة بكافة مخرجاتها المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم فى اتخاذ القرار، وكذلك الإطلاع على كل ما هو جديد، لافتا أن وصول الهيئة إلى مرحلة التميز المؤسسى هو الذى جعلها قادرة على إضافة المزيد من الوحدات النوعية لربط وظائف الهيئة بشكل اقتصادى ومالى ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

فيما ثمن الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الاقتصادى للهيئة، وأستاذ المحاسبة المالية بجامعة عين شمس، ومستشار وحدة اقتصاديات الصحة، دور الوحدة، باعتبارها نواة لمنهج اقتصاديات الصحة فى مصر، وليس على مستوى هيئة الرعاية الصحية فقط، حيث تعد اقتصاديات الصحة جزء من النظام الصحى، مشيرا أن إنشاء وحدة لاقتصاديات الصحة بالهيئة، يعد من أهم وأبرز القرارات التى أصدرتها الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقالت الدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، إن من أبرز أهداف الوحدة تحقيق التواصل الفعال بين الهيئة وجميع المهتمين الشأن الصحى، والاستفادة من جميع الخبرات، بما يساعد على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة، ويسمح بتطوير وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة وبأعلى مستويات التميز الإكلينيكى.

وعلى هامش، فعاليات انطلاق وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، قام الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة بتكريم أعضاء الوحدة ممن اجتازوا بكفاءة فعاليات البرنامج التدريبى "تطبيق تقييم التكنولوجيا الصحية بوحدة اقتصاديات الصحة"، والذى استمرت فعالياته على مدار شهرين كاملين.

يشار إلى أن "وحدة اقتصاديات الصحة" يرتكز عملها على 4 محاور رئيسية تشمل التقييم الاقتصادى للتدخلات الطبية، والحسابات الصحية يساعد فى تتبع الإنفاق الصحى، وتنمية الموارد الذاتية لتقديم مقترحات لتنمية الموارد، والسياسات الصحية لوضع سياسات صحية مستندة على البراهين، كما تهدف الوحدة التى انطلقت فعالياتها اليوم إلى، إدراج تطبيقات و مفاهيم وآليات اقتصاديات الصحة لدى متخذى القرار بالهيئة، إدراج بحوث ودراسات اقتصاديات الصحة داخل المنشآت التابعة لها، زيادة كفاءة الموارد الذاتية للهيئة، ومراقبة وحساب التكاليف بالمنشآت، المساهمة فى تحسين منظومة الحسابات الصحية الوطنية، التى بدورها ستدعم اتخاذ القرار المبنى على الدليل، فيما يخص الإنفاق على الخدمات الصحية المختلفة.