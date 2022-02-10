محمد عبد المنعم يشارك فى مران الأهلى الجماعى للمرة الأولى

انتظم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للأهلى، التى أقيمت عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى.

وشارك عبد المنعم فى مران الفريق الجماعى كاملا اليوم للمرة الأولى بعد عودته من معسكر المنتخب الوطنى مؤخرا، وقطع الإعارة من نادى فيوتشر وقيده بقائمة الفريق المشاركة فى كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأدى عبد المنعم تدريبات بدنية واستشفائية فى الجيم خلال الفترة الماضية، وذلك للتخلص من الإجهاد بعد مشاركته فى كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية فى أبو ظبى، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الهلال السعودى فى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة الإماراتي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أكد صعوبة مواجهة الهلال السعودى، مشددا على ثقته فى لاعبى الأهلى وقدرتهم على تقديم أداء ومباراة تليق بهم.

وقال عبد الحفيظ "تابعنا مباراة الهلال وتشيلسى أمس، وبالتأكيد ستكون مباراتنا صعبة أمام الهلال؛ لأنها تجمع بين فريقين هم بطلا قارتى أفريقيا وآسيا".

وأضاف "كل مواجهات كأس العالم للأندية صعبة، وهذا أمر طبيعي.. فاليوم أصبحنا نستعد لبطل آسيا والسعودية.. ومن قبل واجهنا بطلى كونكاكاف وأمريكا الجنوبية.

وأكد عبد الحفيظ على ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وقدرتهم على تقديم عرض يليق بهم وبالنادي الأهلي، وتحقيق الفوز لإسعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في كل مكان.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن صعوبة المواجهة بين الأهلي والهلال السعودي تكمن في أنها بين فريقين عربيين كبيرين، وكل منهما يسعى إلى تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم؛ لتتويج مجهود موسم قارى شاق للغاية، وهذا بعيدا عن الصراع الفني داخل الملعب الذي توقع أن يكون كبيرا بين الفريقين.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته متمنيا التوفيق للاعبي الأهلي في تقديم عرض قوى يليق بشخصية بطل أفريقيا والتتويج بالميدالية البرونزية لإسعاد جماهير النادى.