احتفالًا بعيد الحب.. الأوبرا المصرية تستقبل عدد من الحفلات الغنائية

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يستعد مسرح دار الأوبرا المصرية لاستقبال عيد الحب بعدد من الحفلات المتتالية خلال شهر فبراير الجاري، ومن بين هذه الحفلات حفل للفنانة كارول سماحة وعدد آخر من الفنانين.

دوت الخليج يرصد إحياء عدد من نجوم الغناء حفلات عيد الحب في دار الأوبرا المصرية

كارول سماحة في عيد الحب

تقوم الفنانة كارول سماحة هذه الفترة بعمل بروفات مكثفة؛ استعدادًا للغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 16 فبراير، في واحدة من حفلات عيد الحب التي تنظمها إدارة المسرح؛ لتغني باقة متنوعة من أجمل أغانيها، بمساعدة الفرقة الموسيقية تحت إدارة المايسترو محمد الموجي، ويشاركها الحفل كل من الفنان محمد متولي والمطربة آيات فارق، اللذين سيسبقونها في الصعود على المسرح لتقديم فقراتهم.

حفل صوت السينما في دار الأوبرا

تعمل شركة صوت السينما على إحياء أغاني الزمن الجميل، وتم اختيار مدحت صالح و ريهام عبد الحكيم، بصحبة أوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي، خلال 3 حفلات بمناسبة عيد الحب، أولهم ستكون يوم 14 فبراير نفسه، في دار الأوبرا المصرية، وستدمع قائمة الأغاني لهذا اليوم أغنيا من روائع عبد الحليم حافظ ووردة.

على الحجار في دار الأوبرا

سيقدم الفنان علي الحجار مجموعة مختارة من أغنياته في حفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب يوم 15 فبراير الجاري، والمقرر بدء الحفل في تمام الساعة 8 مساءًا، وذلك بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وستسبقه في الصعود إلى المسرح الفنانة مي فاروق، التي ستقدم باقة متنوعة من إنتاج الطرب العربي الأصيل.

عيد الحب على مسرح الأوبرا في الأسكندرية

ستقدم فريق بلا تيما حفله الغنائي على مسرح سيد درويش وهو مسرح الأوبرا بالأسكندرية، وذل يوم الجمعة الموافق 18 فبراير الجاري، والذين سيقدمون من خلاله عدد من أغانيهم الذي أشتهرت بين الشباب من وقت ظهورهم حتى الآن، من بينها: ايه يعني، بحار، اخبار اهرام جمهورية، وكل هذا احتفالًا بعيد الحب الذي يتم الاحتفال به يوم 14 فبراير من كل عام، والمقرر تقديم فرقة بلاك تيما حفلتين في نفس اليوم، في وقتين مختلفين.