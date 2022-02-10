/678694/أحمد-مرتضى-مجلس-الزمالك-سدد-42-مليون-مستحقات-لاعبي-النادي

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو نادي الزمالك، عن رقم المستحقات التي تكفل بها النادي، في الفترة السابقة، برئاسة مرتضى منصور، والتي بلغت قدرها 42 مليون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف أحمد مرتضى عبر موقع النادي الرسمي: "مجلس إدارة الزمالك نجح في التوصل لاتفاق وإبرام تسويات مع كل اللاعبين والمدربين أطراف القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم إرسال دفعة أولى من مستحقاتهم".

تفاصل فواتير الـ 42 مليون

وأوضح أحمد مرتضى: "صرفنا 25 مليون جنيه لفرق الألعاب الأخرى، بالإضافة إلى سداد 22 مليون جنيه عبارة عن رواتب الموظفين والعمال بالنادي ومنها الرواتب المتأخرة من فترة تواجد اللجنة السابقة".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "تم سداد مستحقات الموردين والمتعاملين مع النادي وقيمتها 10 ملايين جنيه".

5 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وطالب رئيس النادي الجماهير بأن تؤازر الفريق في مباراة بطل أنجولا في ظل أهمية اللقاء، كما طالبهم بمساندة فريق السلة غدا في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في لقاء يجمع بين الفريقين في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو الأنجولي، السبت المقبل في الساعة السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه استاد القاهرة الدولي.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمرشح على منصب الرئاسة مرة أخرى، على أحوال النادي في عقد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

مرتضى منصور عن هشام نصر

وأكد مرتضى في المؤتمر الصحفي الخاص به وقائمته لعرض إجراءات انتخابات الزمالك، على ما ورد من هشام نصر في المصري اليوم.

وقال: "ممدوح عباس رجع الزمالك 10 سنين لورة".

وأضاف: "أحمد سليمان وممدوح عباس بيسجلوا لبعض المكالمات، وجاين يتفردو عليا".

واختتم: "ممدوح عباس غلط في وزير الرياضة وقاله يا "بهلاوان" هودا مين حاميه ؟ ".