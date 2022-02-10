أشرف عبد الباقي يعاني من الوحدة بمسلسله الجديد «عائلة فرح»

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دوت الخليج يرصد دور أشرف عبد الباقي بمسلسه الجديد الذي حمل عنوان “عائلة فرح”

ويجسد عبد الباقى شخصية رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماماً.

ويُعد مسلسل “عائلة فرح” من أفكار المبدع يسري الفخراني، من تاليف وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج عصام شعبان، ويتكون المسلسل من 18 حلقة، وتم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين بالعمل الفني لعرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل أنا وهي لـ”أشرف عبد الباقي”

من ناحية أخرى، شهدت الحلقات السابقة من مسلسل أنا وهي الذي يخوض بطولته الفنان القدير أشرف عبدالباقي بجانب هنا الزاهد وأحمد حاتم، هجوم كبير من عدد من الجمهور المشاهد المسلسل وذلك لسبب نهايته الذي وجدها المشاهدين صادمة وغير مفهومة، ولكن حاز العمل بشكل عام على إعجاب الباقية والذين مثلوا الأغلبية العظمي.

أبطال مسلسل “أنا وهي”

مسلسل “أنا وهى” تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.

قصة مسلسل أنا وهي

وتدور أحداث “أنا وهي” في إطار من الدراما المغلفة بالكوميديا حول سليم (أحمد حاتم) الذي يعاني من مرض نفسي يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، وهند (هنا الزاهد) التي تعاني هي الأخرى من مرض نفسي يُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة. تتكرر زيارتهما إلى الطبيب النفسي (أشرف عبد الباقي) لينتهي بهما المطاف بالزواج، فكيف ستكون العلاقة بينهما في ظل هذه الظروف النفسية المتوترة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.